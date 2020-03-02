Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da oturan Bayram (58) ve Hanife (43) Yurt çifti, 'Kibrit' ismini verdikleri 2 aylık kuzularına çocukları gibi bakıyor. Çift, altını bezledikleri, ayaklarını yıkayıp, özel parfümünü sıktıkları kuzuyu biberon ile süt içirerek besliyor. Bayram Yurt, yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak Samsunsporİnegölspor maçını tribünden izledi.

Çarşamba ilçesinde oturan işçi emeklisi 6 çocuk babası Bayram ile ev kadını eşi Hanife Yurt, 8 yıldır evlerinde kuzu besliyor. Çift, her yıl 1 aylıkken aldıkları kuzuları 1 yaşına kadar evlerinde özenle bakıyor. Son aldıkları 2 aylık kuzularına 'Kibrit' adını veren çift, yavruyu yıkıyor, özel parfümünü sıkıyor, bisküvi ilaveli sütle biberonla besliyor. Çift, birlikte sabah ve akşam spor yapmak için yürüyüşe de çıkıyor. Bayram Yurt yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak Samsunsporİnegölspor maçını tribünden izledi.

'8 YILDIR EVDE BESLİYORUZ'

Kuzusunu gittiği her yere götürmek için arabasının bagaj kısmına özel bir yer yaptırdığını anlatan Bayram Yurt, "8 yıldır kuzu besliyorum. 1 aylıkken alırım, ardından 6 aylık ya da 1 yaşına kadar beslerim. Sonrasında ağabeyime veriyorum. Bir sonraki yıl başka bir kuzu alıp yine evimde bakarım. Bu yıl da 'Kibrit' ismini verdiğim kuzuma bakıyorum. Onu besleyip büyütüyoruz. Altını bezleyip evimizde bizimle birlikte yaşıyor. Ben nere gitsem, o da peşimden gelir. Benim yanımdan hiç ayrılmaz" dedi.

'HAYVAN SEVMEYEN, İNSAN SEVEMEZ'

Kuzusunu son olarak Samsunspor'un maçına götürdüğünü söyleyen Yurt, "Tribünde maçı izledik, ama 31'inci dakikada bir görevli gelip bizi dışarı çıkardı. Ben yine maç izlemeye kuzumla birlikte gideceğim. Onun kimseye hiçbir zararı yok. Ben kuzuları çok seviyorum. Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Çocuklarım kadar onunla ilgileniyorum. Gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

'BİBERONLA BESLİYORUZ'

Hanife Yurt ise eşinin hayvanları çok sevdiğini belirterek "Eşim her yıl bir kuzu alıp besler. Evimizde kuzuya bakıyoruz. Tabi evde bakmak zor oluyor ama artık alıştık. Onu özel olarak temizliyoruz, biberonla besliyoruz. Bende eşimde çok seviyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Yaprak KOÇERHüseyin KALAY

2020-03-02 09:23:17



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