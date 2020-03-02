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Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel sebebi terör ve güvenlik"

İHA

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yazar Bülent Orakoğlu, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının temel sebebinin "terör" ve "güvenlik" olduğunu söyledi.

Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel sebebi terör ve güvenlik"

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yazar Bülent Orakoğlu, Türkiye'nin Suriye’deki varlığının temel sebebinin “terör" ve "güvenlik” olduğunu söyledi.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Merkez Rektörlük Ofisinde eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yazar Bülent Orakoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere SAMÜ’de görev yapan öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Orakoğlu, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır. Türkiye'nin Suriye’deki varlığının temel sebebi terör ve güvenliktir" dedi.
Bülent Orakoğlu, Samsun Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye’de yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendiren bir konuşma yaptı. Açılışını Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın yaptığı programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, DÜSAM Müdürü Dr. Servet Gündoğdu ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, konuşmasında İdlib’deki menfur saldırıda 33 askerin şehit düşmesinden dolayı başsağlığı diledi. Rektör Aydın, "Milletimiz bu gibi olayların üstesinden gelecek kudrete sahiptir. Ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Yumuşak güç olmadan küresel hegemonya tesis edilemez"
Yazar Bülent Orakoğlu da konuşmasına başsağlığı dilekleriyle başladı. Türkiye’nin İdlib’de düzenlenen hain saldırının hesabını sorabilecek güçte olduğunu belirten Orakoğlu, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel sebebinin terör ve güvenliktir. Devletlerin sert ve yumuşak olmak üzere iki gücü vardır. Hiçbir süper gücün yalnızca askeri gücüne dayanarak süper güç konumunu koruyamayacak. Suriye’de rejimin eli kanlı lideri Beşşar Esed 21. asrın kasabıdır. Rusya'nın rejime yönelik desteği nedeniyle yumuşak güç unsurlarını kullanamıyor. Böylece küresel güç konumunda düşüş yaşıyor" şeklinde konuştu.

“Türk halkının iradesi, darbe mekaniğini işleten dış güçlerin önündeki en önemli engel"
Küresel bir güç olmak ve dünyada etkin bir hegemonya tesis edebilmek için askeri gücün yanı sıra ideolojik ve manevi gücün de önemli olduğunu vurgulayan Orakoğlu, "Dünyadaki hiç kimse kimyasal silah kullanarak mazlumları katleden bir rejime destek veren bir ülkenin küresel güç olmasını istemez. Bir bürokrat olarak 28 Şubat sürecini yaşadım. 28 Şubat darbesinde etkin yerlerde mevzilenmiştir. Gezi olaylarında, 1725 Aralık yargı darbesi sürecinde ve 15 Temmuz’da darbe mekanizmasını harekete geçiren güçlerin büyük ölçüde dış kaynaklıdır. Zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde olan Türk halkının iradesi, darbe mekaniğini işleten dış güçlerin önündeki en önemli engeldir" ifadelerini kullandı.
Sorucevap kısmıyla devam etti program, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın Bülent Orakoğlu'na hediye takdim etmesiyle son buldu.

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