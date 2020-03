Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat Kirpikteki bakteriler iltihap nedeni İki gözünüzü birden aynı peçeteyle silmeyin

Halk arasında göz iltihabı olarak bilinen ‘konjonktivitten’ korunma konusunda uyarılarda bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, “Gözümüzde enfeksiyon varsa, kesinlikle iki göz birden aynı peçeteyle silinmemelidir. Yastık kılıfı her gün değiştirilmeli, eller gün içinde sık yıkanmalıdır. Hasta kişi hiç kimseye sarılmamalı, kimseyi öpmemeli, çocuklardan ve yaşlılardan uzak durmalıdır” dedi.

Son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle enfeksiyonlar ve mikrobik durumlar için toplumsal farkındalık arttı. ‘Mikrop’ adı verilen canlıların ‘virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler’ olarak dörde ayrıldığını ifade eden Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, göz hastalıklarında da bu 4 türün çeşitli örneklerinin görüldüğünü söyledi. Mikrop türleri arasında sayıca en sık rastlananların ‘virüsler’ olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, bulaşıcı göz enfeksiyonları konusunda bilgilendirmede bulundu.



Kirpikteki bakteriler iltihap nedeni

Günümüzde tüm virüs türleri içinde en sık adenovirüslerin görüldüğünü belirten Dr. Adem Gül, hekimlere en sık başvuru sebebinin ‘adenoviral konjonktivit’ şikayetinden kaynaklandığını ifade etti. Gül, konu hakkında şu uyarılarda bulundu:

“Virüsün yol açtığı göz enfeksiyonu başladığında kirpik diplerindeki bakteriler de ikinci bir iltihabi kaynak olabilir. Göz iltihabı ya da konjonktivit başladığında her ne kadar doktora görünüp tedavi alınsa da, hijyen önlemleri biraz yoğunluktan biraz da önemsenmediğinden geri planda kalabilmektedir. Hasta olan kişi eğer tek gözden enfeksiyon geçiriyorsa, diğer gözüne kendisi bulaştırabilir.”



İki gözünüzü birden aynı peçeteyle silmeyin

Virüslerin insan vücudu dışında da bir süre yaşadığını hatırlatan Dr. Gül, “Kullandığımız eşyalara dikkat etmekte fayda var. Göz enfeksiyonlu iken akıntılı olmakta ve kişi farkında olmadan sürekli aynı peçeteyle gözünü silmekte. Maalesef peçetenin ya da kağıt mendilin kendisi de bu nedenle enfeksiyon kaynağı olmakta. Bu yüzden peçete göze temas ettikten sonra atılmalı ve kesinlikle diğer göze sürülmemelidir. Bu konuda en mantıklı seçenek bir tuvalet rulosunu yanımıza koyup, her bir silme işleminde sağ için ayrı, sol için ayrı bir parça koparıp silip atmaktır. Tuvalet rulosundaki yumuşaklık, kâğıt havluya göre daha iyi olduğundan cilt tahrişi de azaltılmış olunur” diye konuştu.



Yastık kılıfınızı her gün değiştirin

Evlerde havlu yerine kâğıt havlu kullanılmasının göz enfeksiyonları konusunda önemli bir önlem olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Yastık kılıfı her gün değişilmelidir. Hasta kişi hiç kimseye sarılmamalı, kimseyi öpmemeli, çocuklardan ve yaşlılardan uzak durmalıdır. Sık sık ellerini yıkamalıdır. Bu tedbirlerin dışında, istirahat da önemlidir. Bazı adenoviral konjonktivitler 1 haftada iyileşirken bazılarının iyileşme süresi 4 haftaya kadar uzayabilmekte” bilgilerini verdi.



Gözü kızarıp akan çocuk varsa okula gelmemeli

Hijyenle ilgili tedbirlerin hem hastanın henüz enfeksiyon bulaşmamış diğer gözünü koruduğunu hem de başkalarına bulaştırma riskini azalttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Ailecek konjonktivit olmanın önüne geçilmesi gerekir. Bu noktada kişisel tedbirlerin dışında, işverenlere ve eğitimcilere de görevler düşmektedir. Bir sınıfta gözü kızarıp akan bir çocuk varsa hemen ailesiyle iletişime geçilip iyileşene kadar okula gelmemesi sağlanmalıdır. Aksi halde sınıftaki diğer öğrencilere de bulaştırabilir” şeklinde konuştu.

