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Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti

DHA


Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) SAMSUN'da yaşayan Bayram (58) ve Hanife (43) Yurt çifti, 'Kibrit' ismini verdikleri 2 aylık kuzularına çocukları gibi bakıyor. Çift, altını bezledikleri, ayaklarını yıkayıp, özel parfümünü sıktıkları kuzuyu biberon ile süt içirerek besliyor. Bayram Yurt, yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak Yılport Samsunspor-İnegölspor maçını tribünden izledi. Yurt, stada kuzuyla girdiğini fark eden görevli tarafından dışarı çıkarıldı.
Çarşamba ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, 6 çocuk babası Bayram ile ev kadını eşi Hanife Yurt, 8 yıldır evlerinde kuzu besliyor. Çift, her yıl 1 aylıkken aldıkları kuzulara 1 yaşına kadar evlerinde özenle bakıyor. Son aldıkları 2 aylık kuzularına 'Kibrit' adını veren çift, yavruyu yıkıyor, özel parfümünü sıkıyor, bisküvi ilaveli sütü biberonla içirerek besliyor. Sabah ve akşam yürüyüşe çıkan çift, kuzuyu yanlarında götürüyor.
Bayram Yurt yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Yılport Samsunspor'un İnegölspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya gitti. Kibrit'i stada sokan Yurt maçı izlerken, kuzuyla tribünde olduğunu fark eden görevli tarafından 31'inci dakikada dışarı çıkarıldı.
'8 YILDIR EVDE BESLİYORUZ'
Kuzusunu gittiği her yere götürmek için otomobilinin bagajına özel bölme yaptırdığını anlatan Bayram Yurt, "8 yıldır kuzu besliyorum. 1 aylıkken alırım, ardından 6 aylık ya da 1 yaşına kadar beslerim. Sonrasında ağabeyime veriyorum. Bir sonraki yıl başka bir kuzu alıp yine evimde bakarım. Bu yıl da 'Kibrit' ismini verdiğim kuzuma bakıyorum. Onu besleyip büyütüyoruz. Altını bezliyorum, evimizde bizimle birlikte yaşıyor. Ben nereye gitsem, o da peşimden gelir. Benim yanımdan hiç ayrılmaz" dedi.
'HAYVAN SEVMEYEN, İNSAN SEVEMEZ'
Kuzusunu son olarak Samsunspor'un maçına götürdüğünü söyleyen Yurt, "Tribünde maçı izledik ama 31'inci dakikada bir görevli gelip bizi dışarı çıkardı. Ben yine maç izlemeye kuzumla birlikte gideceğim. Onun kimseye hiçbir zararı yok. Ben kuzuları çok seviyorum. Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Çocuklarım kadar onunla ilgileniyorum. Gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.
'BİBERONLA BESLİYORUZ'
Hanife Yurt ise eşinin hayvanları çok sevdiğini belirterek "Eşim her yıl bir kuzu alıp besler. Evimizde kuzuya bakıyoruz. Tabii evde bakmak zor oluyor ama artık alıştık. Onu özel olarak temizliyoruz, biberonla besliyoruz. Ben de eşim de çok seviyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bayram ve Hanife Yurt ile kuzudan detaylar
Yürüyüş yapmaları
Aracın bagajında kuzunun özel yerde bulunması
Kuzuya biberonla süt verilmesi
Kuzunun ayaklarının silinmesi
Kuzunun bezlenmesi
Detaylar
Röportajlar
Muhabir anonsu
Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Samsun / Çarşamba Yaprak KOÇERHüseyin KALAY
2020-03-02 11:21:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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