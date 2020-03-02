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KARDEF'te Salih Meriç dönemi

İHA

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) 2. Olağan Genel Kurulu, İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi tesislerinde yapıldı. Önceki dönem başkanı Kemalettin Altınsoy, tüzük gereği görevi bırakırken genel kurula tek liste halinde giren Salih Meriç yeni dönem başkanı seçildi.

KARDEF'te Salih Meriç dönemi

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) 2. Olağan Genel Kurulu, İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi tesislerinde yapıldı. Önceki dönem başkanı Kemalettin Altınsoy, tüzük gereği görevi bırakırken genel kurula tek liste halinde giren Salih Meriç yeni dönem başkanı seçildi.
Genel kurula Akdeniz Balkan Türkleri konfederasyonu başkanı Mükremin Duygun divan başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Kemalettin Altınsoy, Atatürkçülük ve demokrasinin önemine dikkat çekti.
Genel kurula iştirak eden Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu ise KARDEF'in kısa zamanda büyük ilerleme sağladığını ve çok önemli etkinliklere imza attığını söyledi. Mutlu, konfederasyona büyük güç katan KARDEF'in bölgedeki tüm dernekleri kucaklama gayretlerini takdirle karşıladıklarını sözlerine ekledi.
Genel kurulda Yozgat Akdağmadeni, Samsun Derecik, Demirci ve Çanakçı dernekleri federasyona kabul edilirken üye sayısı 22'ye çıktı. Böylece KARDEF, Giresun, Sinop, Samsun, Tokat ve Amasya'dan sonra Yozgat ilinde de örgütlendi ve 6 vilayete ulaştı.
Yapılan seçimde Salih Meriç, Akın Üner, Adem Güner, Ahmet Biltekin, Esma Deniz Arman, Hatice Örs, İbrahim Doğdu, Erdal Eş, Emre Özen, Atilla Balcı, Cansu Akınözel yönetim kurulunu oluşturdu. Yeni yönetimde üç hanımefendinin olması dikkat çekti.
Ayrıca genel kurulda yapılan tüzük değişiklikleri ile yeni üye kabul prosedürü kolaylaştırıldı ve tüm dernek başkanları ile yönetimin katıldığı genel idare kurulu isimli bir organ oluşturuldu.
Genel kurulda teşekkür konuşması yapan Salih Meriç, yeni dönemde etkinlikleri illere dağıtacaklarını ve önemli projeler başlatılacağını ifade etti. Ayrıca BRTK ile olan ilişkilerin güçlendirileceğini söyledi.

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