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Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ tepkisi Murzioğlu: “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"

İHA

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine karşı düzenlen saldırıya bir tepki de Samsunlu iş adamlarından ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) geldi.

Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ tepkisi Murzioğlu: “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine karşı düzenlen saldırıya bir tepki de Samsunlu iş adamlarından ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) geldi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” dedi.
81 ilde Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu eş zamanlı bir basın açıklaması yaparak İdlib’de Türk askerlerine yönelik gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterdi. Samsun TSO binasında toplanan iş adamları ve sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan Başkan Murzioğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirtti. İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepki göstermek için toplandıklarını söyleyen Murzioğlu, “Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabb’im şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi” diye konuştu.

“Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış bir rejim bulunuyor”
Türk askerlerine karşılık yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’yla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz” şeklinde konuştu.

“Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız”
Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini vurgulayan Murzioğlu, “Sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen basın açıklamasına odalar, sendikalar, federasyon temsilcileri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

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