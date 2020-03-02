İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2)

KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURLARI SEVİNCİ
ÇİN´de ortaya çıkan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etti ve Karadeniz´e yönelmeye başladı. Bölgede yaşanacak turizm hareketliliğinin, ekonomik kazanç olacağını ifade eden Karadenizli vatandaşlar, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, ancak virüse karşı da sıkı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Koronovirüsle ilgili Türkiye´de resmi bir vakanın olmadığını, ancak komşu ülkelerde vaka sayılarının arttığını ifade eden Ceyhun Karamangil, "Virüs nedeniyle kruz gemilerinin Uzak Doğu turlarını iptal edip, Türkiye´ye yönelmeleri güzel bir gelişme. Karadeniz Bölgesi´ndeki acentelerin birleşip, bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor. Ben daha önce bir kruz gemisinin, Karadeniz´e geldiğini görmedim. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım" dedi.
`EKONOMİK ANLAMDA ÖNEMLİ BİR GELİŞME´
Bu gelişmenin turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Murat Ayyıldız ise sağlık noktasında endişeleri olduğunu anlattı. Ayyıldız, "Eğer bu virüsten kaynaklı sağlık sorunları artarsa, bu iç sorun haline gelir. Türkiye´ye gelen turistler, ülkelerine döner ve sonra sıkıntılarla biz uğraşırız. Eğer tedbirler alınırsa, kruz gemilerinin Karadeniz´e gelmesi çok iyi olur. Hem tanıtım noktasında hem de ekonomik anlamda önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.
Dev gemilerin Türkiye´ye gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Aslan Özyılmaz da turizm hareketliliğiyle önemli bir ekonomik kazancın olacağını dile getirdi.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Hakan AKGÜN
2020-03-02 14:14:50
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