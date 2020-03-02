Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

DHA

Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor


Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın (23) dün gerçekleştirilen cenaze töreninde asker selamı veren yeğeni Turgay Can Ergün (5), şehit olan dayısının 6 ay önce aldığı asker üniformasını bugün de üzerinden çıkarmadı. 
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri´ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvan Paşa Camii´ndeki törende şehidin asker üniforması giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun" sözleri yürekleri dağladı.
ASKERİ ÜNİFORMASINI ŞEHİT DAYISI ALMIŞ
Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın yeğeninin üzerindeki asker üniformasını 6 ay önce kendisinin aldığı ortaya çıktı. Küçük çocuk şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı. Dayısını çok sevdiğini söyleyen Turgay Can Ergün, "Dayım şehit oldu. Allah onu yanına almış. Asker kıyafetimi dayım aldı. Ben de asker pilot olacağım. Çünkü dayımın ölmesine izin veremem" dedi.
Şehidin eniştesi Hasan Ergün de "Yaşadıklarımız tarif edilemez dile gelmez. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bir taraftan da şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Acılarımızı teselli eden de bu zaten. Şehidimizin Peygamberimize komşu gitmesi. Acımız çok büyük. Orada şu an görevi başında bulunan askerlerimiz şehidimizin silah arkadaşları. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bize de bir şekilde görev düşse biz de aynısını yaparız. Vatanımız devletimiz sağ olsun" dedi.
Oğlunun asker kıyafetini 6 ay önce izne gelen şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı´nın aldığını belirten Ergün, "Şehidimiz yeğenini çok severdi. Oğlum da dayısını çok severdi. Şehidimizi en son 1 ay önce izne geldiğinde görmüştük. Oğlum asker olmak istediğini hep söylüyor. Şehidimiz 6 ay önceki gelişinde de oğluma asker kıyafetini hediye etmişti. Dayısının bayrağını oğlum devralacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2020-03-02 15:20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 ülkeden görme engelliler Samsun’da buluştu
YEREL HABERLER 5 ülkeden görme engelliler Samsun’da buluştu
Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
YEREL HABERLER Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2)
YEREL HABERLER İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2)
El titremesini hafife almayın
YEREL HABERLER El titremesini hafife almayın
Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ tepkisi Murzioğlu: “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"
YEREL HABERLER Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ ...
Tekkeköy Belediye Meclisi 6 maddeden 5’i oy birliği ile 1’i oy çokluğu ile komisyonlara havale edildi
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediye Meclisi 6 maddeden 5’i oy birliği ...
GençBizz projelerine mentorlar aranıyor
YEREL HABERLER GençBizz projelerine mentorlar aranıyor
KARDEF'te Salih Meriç dönemi
YEREL HABERLER KARDEF'te Salih Meriç dönemi
Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
YEREL HABERLER Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
OMÜ'nün 'engelsiz üniversite' hedefi
YEREL HABERLER OMÜ'nün 'engelsiz üniversite' hedefi
Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat Kirpikteki bakteriler iltihap nedeni İki gözünüzü birden aynı peçeteyle silmeyin
YEREL HABERLER Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat Kirpikteki ...
Başkan Topaloğlu: “30 bin metrekare parke döşeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “30 bin metrekare parke ...
Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel sebebi terör ve güvenlik"
YEREL HABERLER Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel ...
Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
YEREL HABERLER Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
Samsun şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Samsun şehitler için yürüdü
Yılport Samsunspor - İnegölspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - İnegölspor: 4-1
Opr. Dr. Karaca: “Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Karaca: “Diyabet gözlerde ciddi hasara neden ...
Samsunspor - İnegölspor maçının ardından Ertuğrul Sağlam: “Şehitlerimizin acısı içimizdeyken maçı değerlendirmem bir şey ifade etmeyecek” Murat Yoldaş: “Başa baş bir mücadele oldu”
YEREL HABERLER Samsunspor - İnegölspor maçının ardından Ertuğrul ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1
(Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden ...
(Görüntülü) Samsun şehidini uğurladı (Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı)-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun şehidini uğurladı (Şehit Piyade ...
Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ...
İdlib şehidini binler uğurladı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidini binler uğurladı Şehit Piyade Uzman ...
(Görüntülü) Samsun şehidini uğurladı (Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı)-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun şehidini uğurladı (Şehit Piyade ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X