Canik Meclisi İdlib saldırısını kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Canik Meclisi İdlib saldırısını kınadı

İHA

Canik Belediye Meclisi İdlib'de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Canik Meclisi İdlib saldırısını kınadı

Canik Belediye Meclisi İdlib’de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.
Canik Belediye Meclisi 2020 yılı Mart Dönemi 3. Birleşim 1. Oturumu Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirildi. Beş gündem ve iki gündem dışı maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İdlib’de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına okunan kınama bildirisi ile tepki gösterildi.
Atakum Proje İmamhatip Lisesi öğrencilerinin de uygulamalı eğitim olarak katıldığı mecliste gündem maddeleri görüşülmeden önce İdlib şehitleri bir öğrenci tarafından Kur'anı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Canik Belediye Meclisi adına Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Sefa Özdemir tarafından kınama bildirisi okundu.
Kınama bildirisinde, “Güneydeki sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı kınıyoruz. Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında büyük başarı sağlayan ve terör unsurlarına hak ettikleri ağır darbeyi vuran Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin oyunlarını da bir bir bozmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır’. Bugün Suriye sınırları içerisinde bu mücadeleyi vermezsek, yarın kendi topraklarımızda bu mücadelenin çok daha fazlasını vermek zorunda kalacağımız aşikardır. Tam da bu nedenle Suriye meselesi bir beka meselesidir. Kahraman ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin her daim yanındayız ve destekçisiyiz. Gün askerlerimizin moral motivasyonunu sağlayacak şekilde tek ses tek nefes olma günüdür. Hain saldırıda şehit olan 33 kahraman vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz” denildi.
Konu hakkında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan Ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. İdlib’de hain saldırı sonucu şehit olan 33 kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadele eden kahraman askerlerimiz içindir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında iki gündem dışı madde oy birliği ile gündeme alındı. Gündem dışı olarak AK Parti Grubu Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel’in isminin yaşatılması için, Canik'de uygun bir yere isminin verilmesini teklif etti. Yine İyi Parti Grubu tarafından Tayfun Pekel’in ebedi istirahatgahının uygun bir şekilde Canik meclis üyeleri huzur haklarıyla yapılması teklif edildi. Her iki teklif oy birliği ile gündeme alınıp ilgili komisyonlara havale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs ...
Samsunport Limanı'nda geminin ambarına düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsunport Limanı'nda geminin ambarına düşen şahıs ...
İlkadım Belediye Meclisi’nde İdlib şehitleri unutulmadı Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Meclisi’nde İdlib şehitleri ...
(Görüntülü) Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı ...
Umut Derneğinden ‘Okuma Vakti Projesi’ne bin kitap
YEREL HABERLER Umut Derneğinden ‘Okuma Vakti Projesi’ne bin kitap
Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor
YEREL HABERLER Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden ...
5 ülkeden görme engelliler Samsun’da buluştu
YEREL HABERLER 5 ülkeden görme engelliler Samsun’da buluştu
Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
YEREL HABERLER Şehidin hamile eşinden duygulandıran mesaj
İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2)
YEREL HABERLER İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor (2)
El titremesini hafife almayın
YEREL HABERLER El titremesini hafife almayın
Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ tepkisi Murzioğlu: “Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız"
YEREL HABERLER Samsun iş dünyası ve STK'lardan ‘İdlib’ ...
Tekkeköy Belediye Meclisi 6 maddeden 5’i oy birliği ile 1’i oy çokluğu ile komisyonlara havale edildi
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediye Meclisi 6 maddeden 5’i oy birliği ...
GençBizz projelerine mentorlar aranıyor
YEREL HABERLER GençBizz projelerine mentorlar aranıyor
KARDEF'te Salih Meriç dönemi
YEREL HABERLER KARDEF'te Salih Meriç dönemi
Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
YEREL HABERLER Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
OMÜ'nün 'engelsiz üniversite' hedefi
YEREL HABERLER OMÜ'nün 'engelsiz üniversite' hedefi
Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat Kirpikteki bakteriler iltihap nedeni İki gözünüzü birden aynı peçeteyle silmeyin
YEREL HABERLER Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat Kirpikteki ...
Başkan Topaloğlu: “30 bin metrekare parke döşeyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “30 bin metrekare parke ...
Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel sebebi terör ve güvenlik"
YEREL HABERLER Orakoğlu: “Türkiye’nin Suriye’deki varlığının temel ...
Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
YEREL HABERLER Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti
Samsun şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Samsun şehitler için yürüdü
Yılport Samsunspor - İnegölspor: 4-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - İnegölspor: 4-1
Opr. Dr. Karaca: “Diyabet gözlerde ciddi hasara neden olabilir”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Karaca: “Diyabet gözlerde ciddi hasara neden ...
Samsunspor - İnegölspor maçının ardından Ertuğrul Sağlam: “Şehitlerimizin acısı içimizdeyken maçı değerlendirmem bir şey ifade etmeyecek” Murat Yoldaş: “Başa baş bir mücadele oldu”
YEREL HABERLER Samsunspor - İnegölspor maçının ardından Ertuğrul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X