Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Samsun'da samanlıkta yüksekten düşerek yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaman Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A. (56) adlı kadın, hayvanlara yem vermek için samanlıktan saman almak isterken yüksekten düşerek yaralandı. Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Samsun'dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Fadime A.'yı alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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