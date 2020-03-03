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Misafir olduğu evin önünde kanlar içinde ölü bulundu

İHA

Samsun'da bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Misafir olduğu evin önünde kanlar içinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar bir apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti. Hamza Ç. ise olay karşısında büyük şok yaşadı.
Evinin birinci katta olduğunu ve İsa Erdemoğlu ve yanındaki bir kişi ile birlikte her zamanki gece gece yeyip içtiklerini belirten Hamza Ç., "Benim evim girişte ve pencereleri demirli. Buradan düşme şahsı yok. Zaten yeyip içtikten sonra saat 03.0004.00 gibi benim evimden ayrıldılar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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