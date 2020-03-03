Arkadaşının evinin önünde ölü bulundu

Aslında bu kadar büyükmüş!



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un İlkadım ilçesinde İsa Erdemoğlu'nun (52), misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cansız bedeni bulundu. Başında yara izi olan Erdemoğlu'nun ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, sabah saatlerinde, İlkadım'a bağlı Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçenler, binanın girişinde hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yerde hareketsiz yatanın İsa Erdemoğlu olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Başının arkasında yara izi olan ve ölümü şüpheli bulunan Erdemoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdemoğlu'nun, arkadaşının evine dün akşam gittiği öne sürüldü. İsa Erdemoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-03-03 10:54:46



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