Başkan Özdemir: “Devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Özdemir: “Devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

İHA

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Biz sonunda kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Özdemir: “Devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Biz sonunda kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız” dedi.
Havza Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantısını, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısı Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıda şehit olan 34 asker için saygı duruşu ile başladı. Başkan Sebahattin Özdemir, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

“Sonuna kadar devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”
Saygı duruşu sonrası bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Suriye’de yaşanan insanlık dramına değinerek, “Ülke olarak güvenli bölge ısrarındaki haklılığımız son zamanlarda yaşanan olaylar ile daha da ortaya çıktı. Buna ilk başta kimse razı olmadı. Oysa bu güvenli bölge ilk başta tesis edilmiş olsa ne Suriyeliler ülkelerine terk edecekti neden bu kadar sıkıntı olacaktı. Netice olarak kaçınılmaz bir noktadayız. 34 askerimizin şehit edildiği İdlip’te 4 milyon insan yaşıyor. Şu an itibari ile de silahlı kuvvetlerimiz İdib çevresini güvenli hale getirmek için harekat gerçekleştiriyor. Bunda da başarılı olundu. İnşallah o tehlike İdlib’in hedef mesafe olabileceği bir alanın çıkarıldığında orada biraz daha rahat nefes alınabilecek. Belki de çatışmalarda duracak. Biz sonunda kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Belki elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ama kendi işimizde en iyisini yapacağız, belediye yönetiminde, meclisimizde memleketimiz için en iyisini yaparak bizlerde böyle katkı sunacağız. Allah birlik memleketimizi, birliğimizi, dirliğimiz daim eylesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimizi çıkmış oldukları bu yolda muzaffer eylesin. İnşallah şehitlerimizin şehadetini Rabb'im kabul eylesin. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ülkemize ve kıymetli ailelerine baş sağlığı dilerim” diye konuştu.
Konuşmanın ardından şehitler için yapılan dua sonrası meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerde ilçe merkezinde bulunan ve isim verilmeyen parklara Havzalı şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her şey iletişimle başlıyor "Kurumsal İletişim ve Etkili Geri Bildirim" eğitimi
YEREL HABERLER Her şey iletişimle başlıyor "Kurumsal İletişim ve ...
Psikolog Soğancı: “Duygusal açlık obeziteyi tetikliyor”
YEREL HABERLER Psikolog Soğancı: “Duygusal açlık obeziteyi ...
Arkadaşının evinin önünde ölü bulundu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Arkadaşının evinin önünde ölü bulundu / Ek fotoğraf
Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını kaybetti / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını ...
Arkadaşının evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Arkadaşının evinin önünde ölü bulundu
Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını ...
Dr. Öğr. Üyesi Berber: “Gebeliğin son döneminde kemik erimesi tehlikesi var”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Berber: “Gebeliğin son döneminde kemik ...
Misafir olduğu evin önünde kanlar içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Misafir olduğu evin önünde kanlar içinde ölü bulundu
19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği
Yazar Latife Tekin: “Biz Orta Çağ’dan modern dünyaya göç etmiş çocuklar gibiydik”
YEREL HABERLER Yazar Latife Tekin: “Biz Orta Çağ’dan modern dünyaya ...
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Öğrenci servisi kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Öğrenci servisi kazasında yaralanan genç kız hayatını ...
Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti
2 katlı bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 2 katlı bina alevlere teslim oldu
Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Samanlıkta düşen kadın ambulans helikopterle ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Suda alüminyum oranının yüksek olduğu iddiası
YEREL HABERLER Suda alüminyum oranının yüksek olduğu iddiası
OKA’dan fizibilite ve teknik destek programı ilanı
YEREL HABERLER OKA’dan fizibilite ve teknik destek programı ilanı
100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı
YEREL HABERLER 100 kadın, askere gitmek için gönüllü imza attı
Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden ...
İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: “Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki”
YEREL HABERLER İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: “Rabbim bizi o ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Veli ve öğretmenlere sağlık semineri
YEREL HABERLER Veli ve öğretmenlere sağlık semineri
Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X