Başkan Özdemir: “Devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Biz sonunda kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız” dedi.

Havza Belediyesi Meclisi Mart ayı toplantısını, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis toplantısı Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıda şehit olan 34 asker için saygı duruşu ile başladı. Başkan Sebahattin Özdemir, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.



“Sonuna kadar devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız”

Saygı duruşu sonrası bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Suriye’de yaşanan insanlık dramına değinerek, “Ülke olarak güvenli bölge ısrarındaki haklılığımız son zamanlarda yaşanan olaylar ile daha da ortaya çıktı. Buna ilk başta kimse razı olmadı. Oysa bu güvenli bölge ilk başta tesis edilmiş olsa ne Suriyeliler ülkelerine terk edecekti neden bu kadar sıkıntı olacaktı. Netice olarak kaçınılmaz bir noktadayız. 34 askerimizin şehit edildiği İdlip’te 4 milyon insan yaşıyor. Şu an itibari ile de silahlı kuvvetlerimiz İdib çevresini güvenli hale getirmek için harekat gerçekleştiriyor. Bunda da başarılı olundu. İnşallah o tehlike İdlib’in hedef mesafe olabileceği bir alanın çıkarıldığında orada biraz daha rahat nefes alınabilecek. Belki de çatışmalarda duracak. Biz sonunda kadar devletimizin, hükümetimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Belki elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ama kendi işimizde en iyisini yapacağız, belediye yönetiminde, meclisimizde memleketimiz için en iyisini yaparak bizlerde böyle katkı sunacağız. Allah birlik memleketimizi, birliğimizi, dirliğimiz daim eylesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimizi çıkmış oldukları bu yolda muzaffer eylesin. İnşallah şehitlerimizin şehadetini Rabb'im kabul eylesin. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ülkemize ve kıymetli ailelerine baş sağlığı dilerim” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için yapılan dua sonrası meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerde ilçe merkezinde bulunan ve isim verilmeyen parklara Havzalı şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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