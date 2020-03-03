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Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu

İHA

Samsun'da ırmağa atlayan kızının peşinden suya atlayarak kaybolan babanın cesedi bulundu.

Kızının peşinden ırmağa atlayan babanın cesedi bulundu

Samsun’da ırmağa atlayan kızının peşinden suya atlayarak kaybolan babanın cesedi bulundu.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde 27 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmağa atlayan kızı G.G.’ı (14), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal (50) günler süren arama çalışmaları sonucu bulunamamıştı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar kayıp babanın cesedini yaptıkları arama çalışmaları sonucu bugün ırmakta buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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