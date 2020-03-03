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Başkan Demir: "Halkın sağlığına zarar verecek bir suyu şehre salmayız" "2020 yılı içerisinde bin 100 kilometre yol yapacağız" "‘Atatürk logodan çıkartılmıştır’ diye bir şey yok”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İçme suyu her dakika kontrol ediliyor. Halkın sağlığını tehdit eden bir durum varsa SASKİ ve İl Sağlık Müdürlüğü hattı kapatır. Hat açıksa su sağlığa zararlı değildir" dedi.

Başkan Demir: "Halkın sağlığına zarar verecek bir suyu şehre salmayız" "2020 yılı içerisinde bin 100 kilometre yol yapacağız" "‘Atatürk logodan çıkartılmıştır’ diye bir şey yok”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İçme suyu her dakika kontrol ediliyor. Halkın sağlığını tehdit eden bir durum varsa SASKİ ve İl Sağlık Müdürlüğü hattı kapatır. Hat açıksa su sağlığa zararlı değildir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un ilçelerinde bulunan basın kuruluşlarının temsilcileri ile Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürlüğünde bir araya geldi. BİK Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar’ın da hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Mustafa Demir, içme suyundaki ‘koku’ konusuna açıklık getirdi.

Çökertme havuzları temizlendi
Demir, çökertme havuzlarının altındaki kilin temizlendiğini, bundan dolayı hafif koku oluştuğunu kaydetti. Bunun anormal bir durum olmadığını dile getiren Demir, “Halkın sağlığını ilgilendiren su konusu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da su sürekli takip ediliyor. SASKİ, halkın sağlığına zarar verecek bir suyu hatta salamaz. Sistem çalışıyorsa, o su halkın sağlığına zararlı değildir” diye konuştu.

"Su sağlığa zararlı değil"
Kıştan bahara geçerken Çakmak Barajı’nda alüminyum değerlerinin yükselebildiğini anlatan Demir, “Alüminyum değerlerinin belli periyotlarla toplamına bakılır. Alüminyum değerinin belli bir değeri geçtiğinde oradaki SASKİ ile sürekli iletişim halinde olan Sağlık Müdürlüğü var. O konuyla ilgili arıtma sistemlerini düzenlerler. Halkın sağlığını tehdit eden bir durum varsa SASKİ ve İl Sağlık Müdürlüğü hattı kapatır. Hat açıksa su sağlığa zararlı değildir" şeklinde konuştu.

"‘Atatürk logodan çıkartılmıştır’ diye bir şey yok”
Bir soru üzerine SASKİ logosu konusuna değinen Başkan Demir, "SASKİ logosu diye bir logo yoktu. Bütün su idarelerin logosu belediyenin aynısıdır. SASKİ belediyenin logosunu kullanıyor. Kurum kendine bir çalışma yapıyor. Atatürk logosu SASKİ'de olabilir mi? SASKİ'nin kanalizasyon rögar kapağına ben Atatürk'ün logosunu mu basacağım? Burası Samsun, 19 Mayıs şehri. Samsun Büyükşehir Belediyesinin logosu çok hoş görünüyor. Büyükşehir logosunu SASKİ'nin logosu yaptıktan sonra rögar kapağı üzerinde millet çiğnesin onu, olur mu böyle bir şey. ‘Atatürk logodan çıkartılmıştır’ diye bir şey yoktur. SASKİ eğer Atatürk’lü logoyu rögar kapağında kullanmaya kalkarsa ben o yönetimi görevden alırım" ifadelerini kullandı.

"Bin 100 kilometre kırsal ve ilçelerde yol yapacağız"
Yol çalışmalarından bahseden Başkan Mustafa Demir şöyle devam etti:
"2020’de bin 100 kilometre yol yapacağız. Şu ana kadar 40 kilometresini yaptık. Çarşamba ve Terme ilçelerimizde güzel bulvarlarımız yapılacak. Tekkeköy ilçemizde 23 Nisan Bulvarı yapılacak. Atakum'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile ilgili projeler hazırlanıyor. Buraya tam bir bulvara dönüştüreceğiz yani genişleteceğiz. Bekleyen bulvarımız var. Bin 100 kilometre kırsal ve ilçelerde yol yapacağız. Bin 100 kilometre deyince rakam kolay geliyor. 2018 yılında yapılan yol 138 kilometredir. 2019 yılında yapılan 450 kilometre, şimdi biz 2020 yılında bin 100 kilometre yol yapacağız. 2021 yılında da bin 100 kilometre yol yapacağız. Kırsal yerlerde alt yapıyı bitiriyoruz."

"Vezirköprü'de kaçak su oranı yüzde 70"
Vezirköprü'deki su problemini tarihe gömeceklerine ifade eden Demir şunları söyledi:
"Vezirköprü içme suyu arıtma projesi ile ilgili çalışıyoruz. Vezirköprü'de kaçak su oranı yüzde 70'tir. Borulara verilen suyun ancak yüzde 30'u borulardan akıyor. Vezirköprü'deki su problemini tarihe gömüyoruz. Şuan da projesi hazırlanıyor.”

Falcon Fest yapılacak
Falcon Fest’i bu yıl yapacaklarını açıklayan Başkan Demir, “Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda Falcon Fest’i geçmişten daha düzgün bir şekilde yapacağız. Şahinkaya Kanyonu’na yönelik çok ciddi proje çalışmaları yapıyoruz” açıklanmasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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