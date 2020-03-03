Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman S. idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralamanın motosiklet sürücüsü Osman S. ile motosiklette bulunan Mahmut Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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