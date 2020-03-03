Öfke ve panik atak krizlerini kontrol etmenin yolları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, öfke ve panik atak krizlerinde psikolojik desteğin önemli olduğunu söyledi.

Öfke ve panik atak krizleri yaşayanların mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Polikliniği Uzmanı Dr. Enver Gül, "Öfke, hoşnut olunmayan durumlara karşı verilen temel duygulardan biridir. Panik atak ise, kişinin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı beyninin korumaya yönelik ortaya çıkardığı savunma mekanizmasına verilen isimdir. Duyguları kontrol edebilme yetisi hayat kalitemizi ve etrafımızdaki insanların yaşantısını da büyük oranda etkilemektedir. Bazı olumsuz duyguların nedenini kavrayamadığımız da hayatımızda büyük sorunlara yol açabilmektedir. Duygularını kontrol etmekte zorlanan her insan hızlı hareket etmeye çalışır, geri dönüşü ve telafisi olmayan hatalar yapabilmektedir. Öfkenin en önde gelen nedeni bir kişinin çevresidir. Stres, finansal sorunlar, istismar, kötü sosyal veya ailevi durumlar ve zaman ve enerjinizdeki emen gereksinimler, öfkenin oluşumuna katkıda bulunabilir. Panik atak semptomların da ise en yaygın olanları; kalp çarpıntısı, daralma hissi, astım krizinde hissedilen belirtiler vb. sayılabilmektedir. Kişi panik atak nöbeti sırasında delirdiğini veya öldüğünü düşünmektedir. Hayatı oldukça zorlaştıran bu ciddi nöbetler aslında tamamen psikolojiktir" dedi.

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