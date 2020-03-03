İlkadım Belediyesinden 2 büfe için ihale

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İlkadım Belediyesine ait 2 büfe ihale ile 3 yıllığına kiraya veriliyor.

Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait olan bir tanesi Gençlik Parkı içerisinde diğeri ise 19 Mayıs Bulvarı Şehit Pilot Yüzbaşı Tuna Fidaner Sokak kesişiminde bulunan büfeler kapalı teklif ve açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek. 10 Mart Salı günü yapılacak ihale için teklifler 09 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

İlkadım Liman Mahallesi Gençlik Parkı içerisinde 6 m2 açık, 6 m2 kapalı alan olmak üzere 12 m2 büfe yeri ve İlkadım Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Şehit Pilot Yüzbaşı Tuna Fidaner Sokak kesişiminde bulunan 6 m2 büfe yeri için ihaleye katılmak isteyen şahıs ve firmalar istenen evrakları eksiksiz tamamlamak kaydı ile ihaleye katılabilecekler.

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