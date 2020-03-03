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IDEA’20 "Bakış Açını Değiştir" temasıyla başladı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun düzenlediği IDEA'20 (Industrial Engineering Assemblage 2020), "bakış açını değiştir" temasıyla Atatürk Kongre ve Kültür Salonunda başladı.

IDEA’20 "Bakış Açını Değiştir" temasıyla başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğunun düzenlediği IDEA’20 (Industrial Engineering Assemblage 2020), “bakış açını değiştir” temasıyla Atatürk Kongre ve Kültür Salonunda başladı.
Etkinlikte; iş dünyası ve özel sektörün uzman isimleri, iş hayatlarındaki tecrübelerinden yola çıkarak başarı kriterlerini katılımcılarla paylaştı.
2 gün boyunca gerçekleşecek etkinliğin açılışına; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli, Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu yönetim kurulu başkanı Harun Üstündağ, kamu ve özel sektör temsilcileri, kişisel gelişim uzmanları ile öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu yönetim kurulu başkanı Harun Üstündağ, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “Bugün etkinlik için ne kadar heyecanlı olsak da İdlib’de verdiğimiz şehitler nedeniyle yastayız. Barışı korumak ve sivilleri kurtarmak için şehit olan Mehmetçiklerimiz, hepimizin yüreğini yaktı” dedi.

“Bazen çözüm, farklı bir bakış açısında gizlidir”
Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin, önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesini amaçladıklarını belirten Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sermin Elevli de, “Bu yıl etkinliğimizi bakış açını değiştir temasıyla düzenledik. İyi bilinen bir olaya ya da konuya farklı bir yaklaşımı ifade eden ‘bakış açısını değiştirmek’, başarı arayışıyla baktığımız pencerelerdir. Bu pencerelerin genişlemesi bize daha fazla seçenek ve esneklik sunmaktadır. Böylece herhangi bir durumun sonucunu kontrol etme olasılığı artmaktadır” diye konuştu.
Bu yılın temasını mühendis bakış açısıyla da değerlendiren Prof. Dr. Sermin Elevli şunları söyledi:
“Mühendisliğin kendine özgü bir bakış açısı ve düşünme tarzı vardır. Özellikle endüstri mühendisliği eğitimi alanlar, verileri doğru bir şekilde kullanarak problem çözme mantığıyla olaylara yaklaşmaktadır. Bazen bir çözüm, farklı bir bakış açısında gizli olabilmektedir. Bazen de bir sorunun birden fazla çözümü olabilmektedir. Önemli olan bakış açımızdan sağlayabileceğimiz makro ya da mikro ölçekteki faydalardır.”
Ülkemizde yaşanan sorunların çözümü için, farklı bakış açısına sahip mühendislere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Sermin Elevli, “Sınır boylarında hatta sınırın ötesinde, ülkemizin güvenliği için canını ortaya koyan Mehmetçiklerimiz için gönül borcumuz, vatanımızın refahını ve istikrarını sağlamaktır. Tüm mühendis adaylarımızın bu etkinlikten en fazla kazanımı sağlamalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının uzman isimleri tecrübelerini paylaşıyor
Açılış konuşmalarının ardından mutfak ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmanın insan kaynakları müdürü Rıfat Çetinkaya ve Mühendislik Müdürü Alparslan Güney, firma ve sektörle ilgili bilgi verdi.
Etkinliğin ilk günü; BORSAN Satış Direktörü Birol Yusuf Altıparmak, çeşitli sektörlere birçok alanda entegre hizmet sağlayan SitePlus’ın Kurucusu Ufuk Coşkun, bir bankanın işe alım uzmanı Doğuşcan Oto ile ‘İşte Sadelik’ kitabının yazarı kişisel gelişim uzmanı Murat Erkmen, kendi alanlarında edindikleri bilgi ve tecrübelerini aktardı.
4 Mart’ta da farklı firmaların CEO ve yetkililerin konuşmalarıyla devam edecek etkinlik, hediye çekilişiyle sona erecek.

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