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Öğrencilere ‘Trafikte İlk Adımlar’ semineri

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencilerine "Trafikte İlk Adımlar" isimli projenin 3. etabı kapsamında seminer verildi.

Öğrencilere ‘Trafikte İlk Adımlar’ semineri

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencilerine "Trafikte İlk Adımlar" isimli projenin 3. etabı kapsamında seminer verildi.
Verilen seminerlerde öğrencilere simülatör aracı ile emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğretmenleri Burcu Kurt ve görsel sanatlar öğretmeni Tülin Yavuz tarafından hazırlanan "Trafikte İlk Adımlar" projesinin 3. etabı olan emniyet kemeri simülatör aracı ile emniyet kemerinin kullanılarak, emniyet kemerinin faydaları hakkında eğitim semineri ve alkol gözlüğü ile yapılan uygulamalar ve karayolları trafik işaretleri hakkında öğretmen ve öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.
Seminer, öğretmen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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