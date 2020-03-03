Vali Kaymak: “2000’den önce yapılan binaların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor” “Binalar yıkılmayacak, insanlar ölmeyecek, depremde insanlar seferberlik olmayacak”

– Samsun Valisi Osman Kaymak, 2000 yılından önce yapılan tüm binaların deprem risk analizlerinin yapılması gerektiğini ifade ederek, “İdeal toplum, bilinçlenmiş toplum, halkıyla, kurumlarıyla gerçekten deprem gerçeğini özümsemiş bir toplumda bina yıkılmayacak, insanlar ölmeyecek” dedi.

Vali Osman Kaymak, ElazığMalatya deprem bölgesinde görev alan AFAD personellere yönelik düzenlenen başarı belgesi takdim törenine katıldı. Vali Kaymak, başarılı bir şekilde görev yapan personellere belgelerini vererek, afetlerle ve riskleriyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Programın açılışında konuşan AFAD Samsun İl Müdür Vekili Füsun Mermi, “Personellerimiz Elazığ merkezli depremde görev yaptılar. Şu anda 6 personelimiz ve İl Müdürümüz Malatya’da, 9 personelimiz de Elazığ’da görev yapıyor. Afetten bu zamana kadar bölgede 69 personelimiz görev yaptı. Şu anda da Hatay’da yeni operasyonumuz kapsamında 5 personelimiz görev yapıyor. Arkadaşlarıma başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“2000’den önce yapılan binaların mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor”

2000 yılından önce yapılan binaların kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “AFAD ekimizi riskli bölgede başarılı bir şekilde görev yaptı. Sağ salim evinize döndüğünüz için Allah’a şükrediyoruz. Halkımızın afetlere ve depremlere hazırlıklı hale gelmeleri gerekiyor. Binalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Büyük bir depremi her zaman bekliyoruz. Özellikle 2000’den önce yapılan binaların mutlaka gözden geçirilmesi, zemin etütleri ve sağlamlık testlerinin yapılması gerekiyor. Ümit ediyoruz ki Elazığ depremi milat olur. Bütün Türkiye’de tam bir bilinçlenme olur. AFAD başkanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Afetlere hazırlık konusunda her ay burada bir konu işledik. Maalesef, ‘Bin nasihattense bir musibet’ derler. İnşallah başka musibetler olmadan ders alırız. Halkımız acıyı göremeden bu işin gerçekliğini anlamıyor, hepimiz anlayamıyoruz. Akıl sahibi insanlar anlatılanlardan ders alır. Ümit ederim ki millet olarak devletçe, milletçe bu nasihati en iyi şekilde alırız” şeklinde konuştu.



“Binalar yıkılmayacak, insanlar ölmeyecek, depremde insanlar seferberlik olmayacak”

Alınan tedbirlerin ardından depremde binaların yıkılmayacağını vurgulayan Kaymak, şunları söyledi:

“Japonya’da çok büyük depremler oluyor. İnsanlar anlık tedirginlik yaşıyor ve hayat devam ediyor. Derhal binaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda belediyeler ve bakanlığa da görev düşüyor. Bilinçlenmiş bir halk topluluğu belediyeyi de yönlendirir, bakanlığı da yönlendirir, AFAD’ı da yönlendirir. Bizler insanız. Hata yapabiliriz, görevlerimizi ihmal edebiliriz ama bilinçli halk toplulukları yönetime katılıyor. Bakanlık, belediye ve yönetimlere görevlerini hatırlatıyor. Bugüne kadar bilinçlenme konusunda çok önemli işler de yapıldı. Elazığ depremi büyük bir depremdi ama Gölcük depremi gibi olmadı. Gölcük depremi şiddetine yakın bir deprem oldu ama oradaki hasar gibi bir hasar meydana gelmedi. Bu da Elazığ depreminde iyi yol aldığımızı gösteriyor. İdeal toplum, bilinçlenmiş toplum, halkıyla, kurumlarıyla gerçekten deprem gerçeğini özümsemiş bir toplumda bina yıkılmayacak, insanlar ölmeyecek. Depremde seferberlik olmayacak.”

Vali Kaymak, arama kurtarma faaliyetleri bakımından Türkiye’nin dünyadaki tüm ülkeler tarafından örnek gösterilen bir ülke olduğunu belirttikten sonra belge alan AFAD personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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