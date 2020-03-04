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Sağlık Müdürlüğünden ‘suda alüminyum’ açıklaması

İHA

Sağlık Müdürlüğünden ‘suda alüminyum’ açıklaması

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, “Ocak ayında merkez ilçelerden alınan numunelerde mevzuat değerinin hafif üzerinde Al (Alüminyum) yükseklikleri tespit edilmiş olup, konu ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar SASKİ Genel Müdürlüğüne yapılmıştır” açıklamasında bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğü, içme suyunda ‘yüksek alüminyum’ iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Son günlerde ilimizde içme ve kullanma suları hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberler hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Müdürlüğümüzce ilimizde tüm içme kullanma suları ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ gereğince; fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler açısından periyodik olarak kontrol edilmektedir. İlimizde 1228 noktadan kontrol ve denetim izleme amaçlı içme kullanma su numuneleri alınmakta ve Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarımızda çalışılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak alınan numunelere ait analiz sonuçları izlenmektedir. Mevzuat değerlerinin aşıldığı durumlarda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimizce SASKİ Genel Müdürlüğü ve İlçe SASKİ Şube Müdürlüklerine gerekli bildirimler ve uyarılar yapılmakta, şayet uygunsuzluk varsa, düzeltilene kadar numune takiplerine devam edilmektedir” denildi.
2019 yılında merkez ilçelere ait alüminyum değerlerinin mevzuat sınırları içinde tespit edildiği belirtilen açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:
“2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında 559 kontrol ve 78 denetim izleme numunesi alınmıştır. İlimiz dört merkez ilçesinin (İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy) içme kullanma su temini Selahattin Ereren Arıtma Tesisinden sağlanmaktadır. Ocak ayında merkez ilçelerden alınan numunelerde mevzuat değerinin hafif üzerinde Al (Alüminyum) yükseklikleri tespit edilmiş olup, konu ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar SASKİ Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. Periyodik olarak dört merkez ilçede Al parametresine yönelik takip numuneleri müdürlüğümüzce alınmaya devam edilmektedir. Sonuç itibarıyla; SASKİ Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu çalışmalar Müdürlüğümüzce yakından takip edilmekte ve ilgili kurumlar tarafından konuya azami hassasiyet gösterilerek çalışmalar yürütülmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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