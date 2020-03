19 Mayıs Belediyesi virüslere karşı tedbirleri arttırdı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde belediye, virüslere karşı tedbirleri artırdı.

Her yıl düzenli bir şekilde ilçede sürdürdüğü ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam eden 19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce öğrenciyi taşıyan toplu taşıma araçlarını, camileri, okulları, ATM’leri, toplu kullanıma açık olan wc ve lavaboları, olası viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediyor.

Her yıl düzenli bir şekilde, ilçedeki çöp konteynerlerini yıkayıp, dezenfekte eden larva ve haşerelere karşı ilaçlayan ekipler, halk sağlığını korumak adına ayrıca düzenli olarak ilçe merkezindeki cami tuvaletlerinde de dezenfekte etme ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu yıl özellikle Çin’de başlayan ve hızla yayılan korona (covid19) virüsüne karşı ilçede tedbirler arttırıldı.

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçemizde yıl boyunca devam eden dezenfekte çalışmalarımızı daha da arttırarak özellikle bu yıl dünyayı saran korona (covid19) virüsüne karşı tedbirlerimizi aldık. Şu anda ülkemizi çok ciddi tehdit altında görmüyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Dezenfekte işlemlerimiz ile ilgili belli bir zaman dilimi yok ne kadar gerekiyorsa o kadar süreyle biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da kendi imkânlarıyla, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamaya, soğuk algınlığı, grip ve yüksek ateş şüphesi taşıyan vatandaşlarımızın ilgili sağlık kuruluşlarına mutlaka müracaat etmelerini, ellerini sürekli sabunlu su ile yıkamaları konusunda ricada bulunuyoruz. Virüsün en iyi ilacı temizliktir” dedi.

