İdlib gazisi Yeter: İyileşince arkadaşlarımın yanına gideceğim



Hakan AKGÜNZeynep Irmak ÖCAL/ÇARŞAMBA,(Samsun), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırısından yaralı kurtulan Tankçı Uzman Onbaşı Recai Yeter, (24), Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Samsun'a döndü. Gazi Yeter, "İyileşir iyileşmez görevimin başında ve silah arkadaşlarımla olacağım" dedi.

Hatay´da geçici görevle gittiği Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejimin hava saldırısında yaralanan Tankçı Uzman Onbaşı Recai Yeter, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu bacağından yaralanan Yeter, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Karabahçe Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Yeter, iyileşip görevinin başına gitmek için gün saydığını söyledi.

`BİZ İDLİB´E GİRMESEYDİK, ONLAR BİZE SALDIRACAKTI´

Saldırı anını anlatan gazi Recai Yeter, "Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlamadık. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Silah arkadaşlarımın şehit haberini hastanede öğrendim çok üzüldüm. Yaralı kardeşlerime de çok geçmiş olsun diyorum. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz görevimin başında ve silah arkadaşlarımın yanında olacağım. Biz İdlib´e barışı sağlamak için girdik, İdlib bölgesine girmeseydik, onlar bize saldırı düzenleyecekti" diye konuştu.

`SONUNA KADAR GİDECEK'

Gazi babası Mehmet Yeter de (49), "Tüm askerlerimiz bizim evlatlarımız. Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Benim bir tane oğlum var ve sonuna kadar gidecek. Allah'ım şehitlik yazdıysa şehit olacak" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL

2020-03-04 13:02:13



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