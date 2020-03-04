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Canik’e Özel Eğitim Anaokulu

İHA

Canik’e Özel Eğitim Anaokulu

Canik Belediyesi, Mevlana Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bağımsız bir binayı engelli çocukların okul öncesi eğitimleri için, bir protokolle Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis etti.
Göreve başladığı günden bu yana eğitime verdikleri desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Göreve başladığınız günden beri eğitime olan duyarlılığınız, eğitime olan yaklaşımınızdaki pozitif tavır hep kendisini hissettiriyor. Daha önce de sizinle imzaladığımız bir protokolle birçok belediyeye ait tesisin eğitime kazandırılmasını sağladık. Bugün yaptığımız imza ile de gerçekten ilçemizde hatta ilimiz genelinde çok ihtiyacını hissettiğimiz özel eğitim anaokulunu da böylelikle bu protokol sayesinde açmış olacağız. İnsanın gelişiminde 06 yaş çok önemlidir. Okul öncesi eğitim çok önemlidir. Ama diğer taraftan özel gereksinime ihtiyaca dönük olarak da çocuklarımızın hizmet alabilecekleri, eğitim alabilecekleri kurumlarımızın varlığı da çok ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte değildi. Özellikle Canik ilçemizde birinci ve ikinci kademe özel eğitim okullarımız olmasına rağmen okul öncesinde ciddi bir boşluk vardı. Bu protokolle beraber belediyemiz tarafından tahsis edilen bu binayla beraber okul öncesi eğitimde de özellikle özel eğitim anlamında ciddi bir açığı gidermiş olacağız. Bundan dolayı ben huzurlarınızda katkılarından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü okul öncesi eğitim ne kadar önemliyse, özel eğitimde de okul öncesi eğitim o kadar önemlidir. Çünkü bazen çocuklarımız evlerde kalabiliyorlar. Ama son yıllarda gerek anaokulu gerekse birinci ve ikinci kademe olmak üzere ciddi bir farkındalık var. Okullarımız bu anlamda dolu dolu eğitim veriyorlar. Okul öncesinde de böyle bir adım atmak Canik ilçemiz açısından çok önemli diye düşünüyorum. Sayın Başkanımıza katkıları için, bu tahsisi yaparak özel çocuklarımıza yaptığımız hizmet için de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Özel çocuklarımıza okul öncesi bir okulu ilçemize kazandırmaktan ciddi anlamda gurur duyuyorum”
Canik ilçesine engelli çocukların okul öncesi eğitimine yönelik bir okulu kazandırmaktan çok mutlu olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Belediyemizin Mevlana kampüsü içerisinde bağımsız bir binayı daha aktif ve daha verimli kullanma anlamında okul öncesi özel çocuklarımıza tahsis ettik. Çocuklarımızın kişilik ve diğer gelişim alanlarının en hızlı olduğu bu dönemde işi uzmanlarına vermek için bu binamızı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretmeyi uygun bulduk. Böylelikle ilçemizde olmayan bir okulu da ilçemize kazandırmış olmaktayız. Özel çocuklarımızın büyüme ve gelişmelerine uygun ortamı ve desteği sağlamış olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda da inşallah sonuçlarını görmüş olacağız. İnsanlara yatırım yaptığımızda neleri elde ettiğimizi, her alanda olduğu gibi, özellikle özel çocuklarımıza yönelik elde ettikleri başarılarda da görmekteyiz. Sportif anlamda olsun fiziki değişim anlamında olsun, üzerinde durulduğu zaman olumlu sonuçlarını görmekteyiz. Bu anlamda özel çocuklarımıza yönelik okul öncesi bir okulu ilçemize kazandırmaktan ciddi anlamda gurur duyuyorum. Erken yaşlarda oluşturulacak temel, çocuğun tüm hayatı boyunca etkili olacaktır. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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