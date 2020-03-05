Cerrahi aletlerin makyajı kadın ustadan

Samsun’da sanayide çalışan bir kadın usta, cerrahi aletlere son makyajını yaparak daha estetik hale getiriyor.

Samsun ağız ve çene cerrahisi üzerine aletler üreten bir firmada çalışan Nurcan Özmet, sanayide bu sektörde çalışan sayılı kadınlardan biri. 9 yıl önce bir Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açılan bir programla mesleğe giriş yapan Özmet, yapılan cerrahi aletlere son dokunuşu yapıyor.

Freze, zımpara, tesviye, parlatma ve tamir gibi üretimin çeşitli alanlarında çalışan Özmet çabası ile bu alandaki ilk kadın usta olma yolunda ilerliyor. Yaptığı işi sevdiğini ve bir nevi makyaj yapmak gibi olduğunu belirten Nurcan Özmet, kadınların isterlerse her işi yapabileceğini belirtti.

Nurcan Özmet, “Ben yaklaşık 9 yıl önce başladım bu işe kadın olarak torna, freze ve zımpara gibi işler yapıyorum. Öğrenmeye de devam ediyorum. Cerrahi aletlerle uğraşıyorum çünkü bu işi seviyorum. Burada ustalarımdan öğrendiğim işlerle devam ediyorum. Yaptığım işten çok memnunum. İlk girdiğim iş yerinde İŞKUR tarafından bunun eğitimlerini aldım. Eğitimlerde on kadın arasından tek bir kişi olarak seçildim. Daha sonra da ustalarımın yardımlarıyla ve biraz da el emeğiyle başardım. İki yıl sonunda da bitirdim. Sertifikalarımı aldım. Özellikle el emeğimi burada daha çok yansıtıyorum. Benim için çok eğlenceli bir iş. Kadınlarında artık sanayide olduğunu gösteriyorum. Daha çok aletlerin uçlarını inceltme ve alete şekil verme gibi işlerle uğraşıyorum. Aletin bir nevi makyajını yapıyorum. Son odaklarını yapıyorum. Kadınlarda artık bu işi yapıyor ve yapabilir. Gerçekten eğlenceli ve bir nevi sanayideki işler kadın işi bence. Cerrahi aletler de böyle. Bir şeyi yontmak, şekil vermek, güzelleştirmek, son durumuna getirmek kadın işi. Sanayiye cerrahi aletlere kadın eli değdi. Ojeli parmaklar artık iş başında” dedi.

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