Çiftçilere “bordo bulamacı” uyarısı

– Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçilere sonbahar ve ilkbaharda “bordo bulamacı” kullanmadan bazı bakteriyel hastalıklarda mücadele tam başarıya ulaşılamayacağını ifade edilerek, bordo bulamacının ekonomik ve yararlı bir yöntem olduğunu söyledi.

Bordo bulamacı; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında, karaleke ve ateş yanıklığı hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ile yaprak delen ve dal yanıklığı hastalığına, eriklerde cep hastalığı, şeftalide yaprak kıvırcıklığı, cevizde antraknozyosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen bir tarım ilacı olarak biliniyor. Özellikle sonbahar (yaprakların 3/4’ü ya da tamamı döküldüğünde yüzde 2 dozda) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan 1 hafta önce yüzde 11,5 dozda) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Bordo bulamacı hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları paylaşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Yapraklı dönemde bordo bulamacı yapılmamalıdır. Bordo bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir, aksi halde ilacın yapısı bozulur ve karışım olmaz. Hazırlanan karışım kullanılmadan önce bir tülbent yardımıyla süzülerek ilaçlama aletini tıkaması engellenmelidir. Sönmemiş kireç kullanıyorsak eritildikten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer erimeyen taş, toprak kalmışsa kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir. bordo bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz. Bordo bulamacı atıldıktan sonra ilaçlama aleti mutlaka temizlenmelidir. Bordo bulamacı kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat (göztaşı) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Yapılan bordo bulamacının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol etmek için bir passız çivi bulamaca batırılır, 5 dakika bekletilir. Çiviye bakılır, çivinin renginde bir değişiklik yoksa bordo bulamacı olmuş, kullanıma hazır demektir. Şayet çivide hafif kızarma olursa karışım olmamıştır, bir miktar daha kireç ilave edilmelidir” dedi.

Bordo bulamacının önemine de değinen İbrahim Sağlam, şunları söyledi:

“Uygulandığı meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir mücadele ilacı olan bordo bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi ekonomik bir yöntemdir. Bölgemiz gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç için Sonbahar ve İlkbaharda kullanılan ilacın; İlkbahar uygulanması için uygun olan bu dönemi kaçırmamalarını üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim.”

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