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(Görüntülü) Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden kadının hayata tutunma çabası

DHA

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından dövülen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alındı. Gözünü kaybeden kadın, 3 çocuğuna bakabilmek için iş arıyor.

(Görüntülü) Eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden kadının hayata tutunma çabası

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından dövülen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alındı. Gözünü kaybeden kadın, 3 çocuğuna bakabilmek için iş arıyor.
Olay, 29 Aralık 2019'da, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü. Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kesler, tutuklandı. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler'in ameliyatla sol gözü alındı. Gözünü kaybeden kadın, 3 çocuğuna bakabilmek için iş arıyor.
?ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM?
Ameliyat sürecinde kardeşinin evinde kalan Kesler, şimdi ayrı bir eve çıktı. Ev kiralayan ve akrabalarının yardımı ile eşya alan Kesler, 3 çocuğu için mücadele edeceğini anlattı. Kesler, ?5 Şubat?ta ameliyat oldum, ameliyatım çok ağır geçti. Bir hafta hastanede yattım daha sonra taburcu oldum. Ailemin yardımıyla ayrı bir eve çıktım ve şimdi de annemin yardımıyla geçiniyoruz. Akrabalarımız, kendi aralarında para topladı ve bana eşya aldılar. Zaten fazla bir eşyam yok, çocuklarım için ayakta durmak istiyorum. Onlar bir meslek sahibi olması için mücadele edeceğim. Ben maddi bir yardım değil çocuklarıma bakabilmek ve ayaklarımın üzerinde durabilmek için iş istiyorum. Kimseye muhtaç kalmadan çocuklarıma bakabilmek tek isteğimö diye konuştu.
'EN AĞIR CEZAYI ALSIN?
Annesinin şu an en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Elif Kesler, ?Şu an maddi sıkıntı yaşıyoruz, elektrik, su, doğalgaz ve kira parasını ödemekte zorluk yaşıyorum. Ama her şeye rağmen çocuklarımın geleceği için mücadele ediyorum ve sadece bir iş istiyorum. Ayrıca göz protezi takılması gerekiyor, bu ameliyatı da devlet karşılamıyor. Göz protezini nasıl yaptıracağımı da bilmiyorum. Eşime boşanma davası açtım, mayıs ayında ilk duruşma olacak. İnşallah en ağır cezayı alır, ne kadar ceza alsa bu gözümü geri getiremez ama yanına da kar kalsın istemiyorum. Benim hayatımı kararttıö ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun
2020-03-05 10:16:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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