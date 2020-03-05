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Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı

İHA

Samsun'da öğrenci servisinin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da öğrenci servisinin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay D. idaresindeki 55 C 0451 plakalı öğrenci servisi ile Uğur T. yönetimindeki 59 TD 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte öğrenci servisinde bulunan Zehra Dila Yurtbay (16), Baran Kaplan (15) ve Ümmihan Koyuncu (15) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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