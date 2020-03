Ertuğrul Sağlam: “Türkiye liglerinin rekorlarını kırmak istiyoruz”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, puan farkını 10’a çıkarmalarına karşın takımın motivasyonunu yüksek tutmak için Türkiye liglerinin rekorlarını kırmayı hedef olarak ortaya koyduklarını söyledi.

Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. Manisa FK takımının 10 puan önüne geçmelerinin kendilerinde bir rehavet oluşturmayacağının altını çizen Sağlam, Türkiye liglerinin en çok üst üste kazanan takımı, puan rekoru ve bir yarı sezonda tüm maçlarını kazanan takım olmak için çabalayacaklarını ifade etti.



“En çok üst üste kazanan takım rekorunu kırmak istiyoruz”

Türkiye liglerinin rekorlarını kırmak için motive olduklarını vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Rakibimizle aramızdaki puan farkı 10 puana çıktı. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. O yüzden motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Bunun için farklı motivasyon unsurlarını devreye sokuyoruz. Bunlardan bir tanesi şampiyonluğun yanında bu haftaki galibiyetle birlikte Samsunspor tarihindeki üst üste galip gelme rekorunu (10 maç) egale ettik. Rekoru kırmak için önümüzde bir fırsat var. Sancaktepe maçını kazanınca Samsunspor tarihinin en fazla üst üste maç kazanılan dönemi yaşamış olacağız. Onun altına da imzamızı atacağız. Burada başkanı, yöneticisi, hocası, futbolcular, taraftarımız ve camiamız bu başarının altına imza atacak. Sonrasında bu motivasyon bitmeyecek ve 13 maçlık Türkiye profesyonel liglerinin rekorunu kırmak için uğraş vereceğiz. O da bitmeyecek 17’de 17 gibi bir hedefimiz olacak. Yani bir yarı sezonda her maçını kazanmış bir takım olmak için uğraşacağız. Bundan ötürü de kalan maçlarımızı kazanmak zorundayız” dedi.



“Tüm maçlarımızı kazanmak için motivasyon sağlıyoruz”

Geride kalan tüm maçları kazanmaya çalışacaklarını belirten Sağlam, şunları söyledi:

“Şimdi karşılaşacağımız Sancaktepe takımı, gerek hocasıyla gerekse futbolcu kadrosuyla, kulüp yapılanmasıyla ortaya güzel bir takım çıkarttılar. Ligde de Manisa FK takımına yaklaşarak 3. sıraya kadar yaklaştılar. Son haftalarda da çok ciddi bir grafikleri var. Zor bir maç olacak. İnşallah son haftalarda ortaya koyduğumuz bu motivasyonu Sancaktepe maçına taşıyarak, kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın da desteğiyle üst düzey bir mücadele ve bize yakışan futbol kalitesiyle de kazanmak için ortaya koyduğumuz sebeplerle beraber maçımızı kazanıp, yolumuza kayıpsız devam etmeye çalışacağız. Her maçı kazanmamız ile birlikte Türkiye liglerinin puan rekorunu da kırmak istiyoruz. Bu da bizim için önemli bir motivasyon kaynağıdır.”

Samsunspor, cumartesi günü deplasmanda Sancaktepe kulübüyle karşılaşacak.

