Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu kara yolu Gelemen mevkisi polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan polis, Rize'den İstanbul'a giden bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.Ç. ve Ö.I. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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