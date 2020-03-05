Fransız askısı ile zamanı askıya alın

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarından ’Fransız askısı’nın 3570 yaş arası herkes için uygun olduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, “Uygulama cilt altından yapıldığı için dışarıdan çıplak gözle fark edilmiyor. Neredeyse cerrahi yüz germe işlemlerine yakın kalıcılıkta olduğu için kişiler sık sık kısa süreli diğer yüz germe işlemlerini tekrarlamak zorunda kalmıyor” dedi.

Son dönemde estetik dünyasında popüler olmaya başlayan ameliyatsız yüz gerdirme tekniklerinden Fransız askısı ile ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, yapılan uygulama sonucunda hastaların cerrahinin ve anestezinin komplikasyonlarıyla uğraşmadan gündelik hayatlarına döndüklerini vurguladı.



İfadelerde bozulma olmuyor

İşlem sonrası iyileşme süresinin neredeyse yok denecek kadar kısa sürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, yöntemin diğer avantajlarını ise şöyle sıraladı: “Uygulama cilt altından yapıldığı için dışarıdan çıplak gözle fark edilmiyor. Neredeyse cerrahi yüz germe işlemlerine yakın kalıcılıkta olduğu için (en az 510 yıl) kişi sık sık kısa süreli olan diğer yüz germe işlemlerini tekrarlamak zorunda kalmıyor. Uygulama kaslarla herhangi bir etkileşime girmediği için mimiklerde daha doğal bir sonuç alınıyor. Kullandığımız iplikler esneyebilen, elastik yapıda olduğu için kişide mimik hareketleri esnasında hissedilmiyor. İfadelerde bozulma veya silinme oluşmuyor. Lokal anestezi ile yapıldığı için kişi ağrı sızı hissetmeden 30 dakika ile 1 saat içinde en az 10 yaş yaş gençleşerek günlük hayatlarına dönüş yapabiliyor.”



Fransız askısı yüzde ve vücutta kullanılabiliyor

Yöntemin 3570 yaş arası ihtiyaç duyan kadın erkek herkes için uygun olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Losol, “Uygulama öncesi ayrıntılı muayene yapılarak kişinin bu işlem için uygun bir aday olup olmadığı belirleniyor. Fransız askısı yüzde ve vücutta uygulanabiliyor. Yüz hatlarının yeniden oluşturulması, asimetrik kaşların düzeltilmesi, yüz ve boyun germe, yanak ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, kısmi yüz felci geçiren hastalarda asimetrinin düzeltilmesi için oldukça kullanışlı bir yöntemdir” diye konuştu.



Kişi ameliyat olmadan cerrahi işlem kadar fayda görüyor

Kullanılan ipliklerin içi polyester ana gövde, üzerinde medikal silikon ile kaplanmış elastik yapıda olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Enkhjargal Losol, işlemin avantajlarını şöyle anlattı:

“En az yüzde 1520’lik esneme payı nedeniyle kişinin mimikleriyle daha kolay uyum sağlayabiliyoruz. Esneme gibi istemsiz hareketlerde hemen atma veya yerinden oynama olmuyor. İplikler mimiklerle beraber gevşeyip, mimiklerle beraber geriliyor. Bu nedenle mimiklerde daha doğal bir görüntü oluyor. Donuklaşma veya ifadesizlik oluşmuyor. Askılama kulak üstü, saçlı deri içinde temporal fasya’ya dikiş olmadan sabitleniyor. Burası sert bağ dokusundan çok zengin bir yer olduğu için bir kez asıldığında koparmamız mümkün değil. Bu da işlemin bir cerrahi işlem kadar uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.Sonuç olarak kişi ameliyat olmadan neredeyse cerrahi işlem kadar fayda elde etmiş oluyor.”

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