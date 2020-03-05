Ertuğrul Sağlam: Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları kırmak istiyoruz



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye profesyonel liglerindeki rekorları kırmak için uğraş vereceklerini söyledi.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri´nde Pazar günü 4-1 kazandıkları İnegölspor maçını ve Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Sancaktepe Futbol Kulübü maçlarını değerlendirdi.

Rehavete kapılmadan yollarına devam edeceklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Biz bir taraftan yolumuza emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da bizi rehavete sürüklemeden daha farklı motivasyon unsurlarını da işin içine katarak eskisinden daha fazla daha yoğun bir şekilde olayı yaşayıp daha üst düzey motivasyon ve konsantrasyonla maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Bunların başında şampiyonluk geliyor. Şehrimizin, taraftarlarımızın, camiamızın, kulübümüzün, başkanımızın, oyuncularımızın, biz teknik kadronun ve `Samsunsporluyuz´ diyen herkesin tek ve en önemli motivasyon kaynağı şampiyonluk. Dolayısıyla biz bu sezon şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyene kadar kesinlikle ne olayı yaşama duygumuzdan ne antrenmanlardaki ne de maçlardaki motivasyonumuzdan en ufak bir zafiyet vermeyeceğiz" dedi.

"13 MAÇLIK TÜRKİYE PROFESYONEL LİGLERİNİN REKORUNU KIRMAK İÇİN UĞRAŞ VERECEĞİZ"

Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Bizim işe daha sıkı sarılmamız ve daha yoğun yaşamamız için de farklı motivasyon unsurları da devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi de şampiyonluk. İnegölspor galibiyetiyle Samsunspor tarihindeki üst üste kazanma rekorunu egale ettik. Şimdi de önümüzde bu rekoru kırmak için de bir fırsat var. Sancaktepe Futbol Kulübü maçını kazandığımız taktirde Samsunspor´un tarihinde en fazla üst üste maç kazanan dönemi yaşamız olacağız. Onun altına da imzamızı atacağız. Burada başkanı, yöneticisi, hocası, teknik kadrosu, futbolcuları ve bizi destekleyen taraftarlarımız da bu rekorun altına imzasını atmış olacak. Sonrasında bu bitmeyecek, bu sefer 13 maçlık Türkiye profesyonel liglerinin rekorunu kırmak için uğraş vereceğiz. O da bitmeyecek ondan sonra da 17´de 17´yi yani bir yarı sezonda her maçını kazanmış bir takım nasıl olabilir onun için uğraşacağız. Yani kazanmaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

"YOLUMUZA KAYIPSIZ DEVAM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ"

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Sancaktepe Futbol Kulübü maçını da değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Karşımızda da şimdi ligin en iyi takımlarından biri var. Sancaktepe Futbol Kulübü gerek hocasıyla gerek futbolcu kadrosuyla gerek kulüp yapılanmasıyla ortaya güzel bir resim çıkarttılar. Onunla beraber de ligimizde Manisa Futbol Kulübü´nün arkasından sıralamadaki yerini aldılar. Son haftalarda da çok ciddi grafikleri var. O yüzden zor bir maçın bizi beklediğini biliyoruz. O beklenti ile de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah biz son haftalarda ortaya koyduğumuz bu motivasyonu yine Sancaktepe Futbol Kulübü maçına taşıyarak orada kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. İnşallah taraftarımızda gelecek. Taraftarlarımızın da desteği ile üst düzey bir mücadele beraberinde bize yakışan bir futbol kalitesi ve sonrasında da kazanmak için ortaya koyduğumuz sebeplerle beraber maçımızı kazanıp, inşallah yolumuza yine kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşayacağız ve sonraki maçı düşünmeye başlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-03-05 15:39:21



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