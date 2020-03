Sandıkçı: “Geleceğimizi israf etmeyelim”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İsraf ettiğimiz her bir kaynağımız, özellikle zamanımız, bizim milli servetimizdir. Bu noktada bir bilinç oluşturmak ve israfı engellemek zorundayız” dedi.

Canik Belediyesi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte “İsraf Etme İkram Et” projesi kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor.

“İsraf Etme İkram Et” projesi kapsamında düzenlenecek seminerlerin açılışı Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Projeye öncülük yapacak öğrencilerin katıldığı açılış programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ahmet Muştu, Ak Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Muhtarlar, öğretmenler ve projeye öncülük edecek öğrenciler katıldı.

“İsraf Etme İkram Et” projesinin öneminden bahseden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı salondaki gençlere, “Canik Belediyesi olarak göreve başladığımız günden beri eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Siz gençleri her alanda desteklemek durumundayız. Çünkü sizler bizlerin geleceğisiniz. On yıl, on beş yıl sonra sizlerin içinden kimileriniz Milli Eğitim Müdürü, kimileriniz Belediye Başkanı, kimileriniz Milletvekili, Cumhurbaşkanı olmaya namzet adaylarımızsınız, değerlerimizsiniz. Bu anlamda şu anda görevde olan bizler, sizleri en iyi şekilde yarınlara hazırlamak zorundayız. Bizler bu bilinçle hareket etmek için bu programları tertip ediyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Belki şuan yaş itibariyle günümüzde cereyan eden olayları, serüvenleri takip edememiş olabilirsiniz veya uygulamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama şunu iyi bilin ki değerli gençler on yıl sonra, on beş yıl sonra Türkiye’yi idare edecek olan sizler bugünkünden çok daha zor bir Türkiye idare edeceksiniz. Dünya şartları çok daha çetin bir hal alacak. Dolayısıyla sizler her anlamda kendinizi yetiştirmiş ve donanımlı olmak durumundasınız. Yani bizlerin çok çok üzerinde bir donanımla, liyakatle bu koltuklarda olmak zorundasınız.”



“Çağımızın hastalığı israf maalesef”

Özellikle insan israfından bahseden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yüce Allah Kur’anı Kerim’de ‘Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz’ diye buyuruyor. Bizler özellikle ekmeği, suyu, enerjiyi, yemeği, kâğıdı, zamanı ve bence en önemlisi insanı israf ediyoruz. Her türlü başlığın altında israftan bahsedebiliriz. Ben sizlere özellikle insanın israfından bahsetmek istiyorum. İnsan israfını belki de ilk defa duymaktasınız. Suyun israfı, enerji israfı, ekmek yemek israflarını duymuşsunuzdur. Ama insan israfı nedir. İnsan israfı zamanla doğru orantılıdır. İki şekilde olur. Birincisi, kişinin kendini israf etmesi, bir diğeri ise sistemin kişiyi israf etmesidir. Sistemin kişiyi israf etmesi biraz daha derin bir konu ama kişinin kendini israf etmesi tamamen sizin elinizde olan bir şey. Günümüzde sosyal medyada harcadığınız zamandan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada zaman kaybetmeye başladığınız zaman sizin kendinizi tamda israf etmeye başladığınız zaman. Bu anlamda gününüzün birçok saatini sosyal medyada boşu boşuna harcıyorsunuz. Bu anlamda zamanı ve kendinizi asla israf etmeyiniz. Süreç çok hızlı, günler çok hızlı ilerliyor. Ortaokul, lise, üniversite derken bir bakmışsınız mezun olmuşsunuz hayatın içerisine girmişsiniz. Bu kadar hızlı geçen zamanda sizler kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Tek derdimiz sizlerin yetişmesi" diye konuştu.



"Dünyada açlıktan ölen insanlarımız var"

Dünyada azımsanmayacak sayıda insanın açlıktan öldüğünü belirten başkan Sandıkçı, “Böyle bir ortamda dünya kaynaklarını iyi kullanmalı ve Allah’ın bizlere bahşettiği nimetleri verimli kullanmalıyız. Bu kapsamda eğitimin her alanında çalışmalar gerçekleştirdiğimiz gibi israf konusunda da eğitimler gerçekleştirmeyi planladık. İlçe milli eğitim müdürlüğümüze hassaten hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Diğer paydaşlarımıza ve eğitimci hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Ülkelerin gelişmeleri israfın önlenmesiyle mümkündür"

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar yaptığı konuşmada, “Şüphesiz ki ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynakları, ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri bakımından, ya da gelecekleri bakımından önemlidir. Ama bana göre en önemlisi israfı önlemektir. Şuna inanıyorum ki bugün ülkemizde eğer israf önlenirse ülkemiz inanın sevgili gençler gelecekte dünyanın lideri olur. Neden bunu diyoruz. Çünkü her gün televizyonlarda, basında şunları görüyoruz. İşte şu kadar ekmek israfı şu kadar insana bakabilir. Şu kadar defter israfı, şu kadar kalem israfı, şu kadar su israfı. Yani israf. Aslında biz israfın haram kılındığı bir dinin mensuplarıyız. Bütün israflar haramdır. Bu bilinçle israf konusuna hep birlikte çok dikkat etmeliyiz, çevremizi bilinçlendirmeliyiz Bu konuda çok duyarlı olmak zorundayız. Bu anlamda, bu projeyi hazırlayan bizimde ortak olduğumuz, beraber çalışacağımız sayın başkanıma ve belediyemizin değerli yöneticilerine, sivil toplum örgütlerimize, paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.