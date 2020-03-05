Minikler için “Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği”

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Büyükşehir Bilgi Kültür Evlerinde eğitim alan çocuklara yönelik “Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği” düzenlendi.

Diş sağlığı için doğru beslenmenin öneminin ve çürüksüz sağlıklı bir ağza sahip olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğinin miniklere tiyatro oyunları, görsel etkinlikler ve boyama faaliyetleriyle anlatıldığı etkinlikte, ilk kez diş hekimiyle tanışan Bilgi Kültür Evi minikleri diş muayenesi korkularını yenerek, aileleriyle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.

Ağız ve diş sağlığı uzmanlarından nasıl diş fırçalamaları konusunda da eğitim alan ve asitli içeceklerde bir hafta bekletilen gerçek dişlerin görsel değişimini inceleyen minik öğrenciler, diş perisi ve dişleri çürüten mikrobu canlandıran sağlık çalışanlarına da büyük ilgi göstererek, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Mavi Işıklar Eğitim Merkezinde düzenlenen şenliğe Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, Bilgi Kültür Evleri Sorumlusu Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Arzu Yüksel ve Bilgi Kültür Evlerinde eğitim alan 140 öğrenciyle aileleri katıldı.

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