Samsunspor Kulübü Derneği ilk toplantısını yaptı

– Samsunspor Kulübü Derneği, yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Geçen cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulunun ardından divan kurulu ve yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda bundan sonraki süreçte yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Nuri Asan Tesisleri’nde ilk olarak divan kurulu toplantısı Divan Başkanı Av. Kerami Gürbüz yönetiminde yapıldı. Ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Samsunspor Kulübü Derneği'nin yeni Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda görev dağılımı yapıldı. Yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Başkan Vekili Mustafa Savaş Boyar, Başkan Yardımcısı Savaş Gömeç, Genel Sekreter Onur Bıyıklı, Mali İşler Sorumlusu Fuat Katırcı, Eğitim, Altyapı ve Spor Faaliyetleri Sorumlusu Ergin Zorlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Erdinç Tosunoğlu, İstanbul Temsilcisi Kaya Aşçı ve Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Vennas Akyol Haznedar oldu.

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