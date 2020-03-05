Başkan Demir: “Toplu ulaşımı yeniden planlayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Demir: “Toplu ulaşımı yeniden planlayacağız”

İHA

Başkan Demir: “Toplu ulaşımı yeniden planlayacağız”

Cezaevi ve Hasköy minibüsçüleri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2021 yılının sonuna kadar dolmuş ve minibüslerin güzergahını yeniden planlayacaklarını söyledi.
Başkan Demir, Canik ilçesine ulaşım sağlayan Cezaevi ve Hasköy Minibüsçüler Derneği’nin ev sahipliğinde minibüsçüler ile bir araya geldi. Proje ve yatırımlarını anlattığı minibüsçülerle fikir alışverişinde bulunan Demir, “Samsun’u daha huzurlu, daha çağdaş ve daha modern bir şehir haline getirme çabamız var. 88 tane kavşakta düzenleme yapacağız. Bütün ufak göbekleri kaldırıyoruz. Bu şehre hizmeti birlikte yapalım” dedi.

Her zaman istişare edilecek kimse mağdur olmayacak
Yapılacak olan düzenlemelerde kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Demir, “Sizlerle ilgili olan her kararı uygulamaya koymadan önce sizinle konuşup istişare edeceğiz. Tek derdimiz vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde herhangi bir noktadan başka bir noktaya güvenli, konforlu ve minimum maliyetle ulaşmasını sağlamak. Samsun Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi. Önümüzde bu güzel şehirde hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in kapısı herkese açık
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Demir, “Kapımıza kim gelirse gelsin en alt birimimizden en üst birimimize kadar ben de dahil herkese rahatça ulaşabilir. Telefonlarım açık. İşlerimizin yoğunluğunda telefonlarına cevap veremediklerime gün içerisinde mutlaka dönüş sağlıyorum. Sosyal medyam açık. Perşembe ve Pazar günleri randevu almadan herkes belediyeye gelebilir” dedi.

Şehitleri unutmadı
İdlib Şehitleri’ni bir kez daha anan Demir, “Geçtiğimiz günlerde Samsun’da şehitlerimizi uğurladık. Bir tanesi de Tekirdağ’da defnedildi. İnsan hele belediye başkanıysanız o evlatların hepsinin kendi evladınız gibi hissediyorsunuz. Şehitlik makamını Allah onlara nasip etti. Türkiye’de en fazla şehit veren illerden biriyiz. Bayrak için vatan için ezan ve ümmet için her zaman can vermeye hazır bir milletiz. Ben yıllardır Samsun’da siyaset yaptım. Bu şehrin insanları kadar asil vatanına bağlı milletine devlet adamına saygılısı yok” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza her zaman ulaşıyoruz”
Başkan Mustafa Demir’e her zaman ulaştıklarını vurgulayan Samsun Esnaf ev Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, “Mustafa Demir başkanım seçimde verdiği vaatleri zaman geçmeden kısa zamanda yerine getirmeye çalışıyor. Her şeyi başkanımıza iletmiyoruz. Ulaşım Daire Başkanlığımızda da çözüyoruz problemleri ama başkanımızı aradığımızda anında kendisi bizzat dönerek, problemlerimizi hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Kendisinden Allah razı olsun” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
Samsunspor Kulübü Derneği ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Samsunspor Kulübü Derneği ilk toplantısını yaptı
Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor
YEREL HABERLER Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor
Terme Belediyesi'nde sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Terme Belediyesi'nde sözleşme sevinci
Minikler için “Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği”
YEREL HABERLER Minikler için “Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği”
Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı uyrukluları darp eden 3 kişi tutuklandı
Sandıkçı: “Geleceğimizi israf etmeyelim”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Geleceğimizi israf etmeyelim”
Samsun'a 'şeker' dobingi Dev fabrika üretime hazır hale geliyor
YEREL HABERLER Samsun'a 'şeker' dobingi Dev fabrika üretime hazır ...
İlkadım'da çöp kutuları kırmızı-beyaz Kırmızı-beyaz renklerindeki modern çöp kutuları eskilerinin yerini aldı
YEREL HABERLER İlkadım'da çöp kutuları kırmızı-beyaz Kırmızı-beyaz ...
Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi
YEREL HABERLER Miniklere itfaiye ve AFAD eğitimi
Ertuğrul Sağlam: Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları kırmak istiyoruz
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Türkiye profesyonel liglerdeki ...
İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
Samsun’da üniversitelilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek ‘Yetmedi mi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı? Gerekirse yıkarız tüm cihanı'
YEREL HABERLER Samsun’da üniversitelilerden 'Bahar Kalkanı ...
Dekan Terzi: "Bu beyaz üniformayı hiçbir zaman kirletmeyin" OMÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri üniformalarını giydi
YEREL HABERLER Dekan Terzi: "Bu beyaz üniformayı hiçbir zaman ...
Fransız askısı ile zamanı askıya alın
YEREL HABERLER Fransız askısı ile zamanı askıya alın
Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde 4 tabanca ele geçti: 2 gözaltı
Ertuğrul Sağlam: “Türkiye liglerinin rekorlarını kırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Türkiye liglerinin rekorlarını ...
'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler
YEREL HABERLER '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler
Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı
Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 ...
Kapkaç iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Kapkaç iddiasına gözaltı
Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Yabancı uyrukluları darp iddiasına 4 gözaltı
Kavgada bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kavgada bekçiyi bıçaklayan kardeşler adliyeye sevk ...
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin'den Korona uyarısı: "Sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın"
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin'den Korona uyarısı: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X