Bekçi, tartıştığı 2 kardeş tarafından bıçaklandı (2)

KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Samsun'da, bekçi Uğur Ölmez'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ali A. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabeyi İlker A. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-03-05 19:28:38
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