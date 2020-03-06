Atakum’da dualar Mehmetçik için

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Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmetçikler için Mevlidi Şerif okutuldu.

Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen askerler, gaziler ve hala bölgede görevini sürdüren Mehmetçik için Mevlidi Şerif merasimi yapıldı. 75. Yıl Camisi'nde akşam namazını müteakip okutulan Mevlidi Şerif programına, Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerin Mehmetçik için semaya yükseldiği mevlitte, dualar bölgede şehit olan kahraman askerler ve yaralı askerlerin acilen sağlıklarına kavuşmaları için edildi.

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