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40 yaş üstü vatandaşlar: "Bizi de cepheye çağırın"

İHA

Samsun'da 40 yaş üstü bir grup vatandaş, "Şehitlik hakkımızı istiyoruz. Bize de sefer görev emri verilsin. Bizi de cepheye çağırın. Vatanımız için mücadele verip şehit olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

40 yaş üstü vatandaşlar: "Bizi de cepheye çağırın"

Samsun'da 40 yaş üstü bir grup vatandaş, “Şehitlik hakkımızı istiyoruz. Bize de sefer görev emri verilsin. Bizi de cepheye çağırın. Vatanımız için mücadele verip şehit olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Sosyal medyada "Şehadet Sevdalıları Platformu" adı altında bir grup kuran 40 yaş üstü vatandaşlar, cuma sabah namazı çıkışı Büyük Cami önünde toplandı. Grubun kurucusu ve sözcüsü M. Sıddık Alagöz yaptığı açıklamada, “Şehitlik bizim de hakkımız, gazilik bizim de hakkımız. 41 yaşımızdan gün aldığımız için askere alınmıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bu hakkımızın bize verilmesini istiyoruz. Biz her an göreve hazırız. Bize sefer görev emri verilsin. Şehitlik makamına ulaşma arzumuzu yerine getirin. 41 yaş üstüne sefer görev emri verilmemektedir. Bizler sefer görev emrinin verilmesini istiyoruz. Vatanımızın dörtbir yanında şehadet özlemiyle yanıp kavrulan insanlar vardır. Bizi bu yüce makama olan arzumuzdan mahrum etmeyin. Devlet yöneticilerimizin bizim sesimizi duymalarını istiyorum” dedi.
Alagöz konuşmasında şehitlik makamının yüceliğine vurgu yaparak örnekler verdi.
Şehadet Sevdalıları Platformu’nun Türk bayrağı önünde yaptığı açıklamada Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve çok sayıda vatandaş hazır bulunarak destek verdi. Açıklamanın çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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