Canikli şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor

Canik Belediyespor'un özel yetenekli sporcusu Ali Topaloğlu Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

2015 yılından itibaren özel sporcular kategorisinde birçok alanda ulusal ve uluslararası yarışmalarla şampiyonlukları bulunan milli sporcu Ali Topaloğlu, 29 Mart07 Nisan'da Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na iddialı hazırlanıyor.



"Ali’den bir rekor daha bekliyoruz"

Bedensel engelli olan Canik Belediyespor Antrenörü ve Milli Takım sporcusu olan Musa Davulcu, Ali Topaloğlu’nun 2016’da İtalya’da yapılan son olimpiyatta gülle atmada 10.96 ile dünya rekoru kırarak şampiyon olduğunu belirtti. Amaçlarının Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Antalya olimpiyatlarında dünya rekorunu geliştirecek bir atışla şampiyon olmak olduğunu söyledi.



"Şampiyonluğumu askerlerimize armağan edeceğim"

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Ali Topaloğlu ise, “Beni spora teşvik eden aileme ve hocama özellikle desteklerini daima hissettiğim Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederim. Bu şampiyonada ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı söyleterek şampiyon olup ve bu şampiyonluğumu da vatan için mücadele eden askerlerimize armağan etmek istiyorum” dedi.



"Ali Topaloğlu bizim gülen yüzümüz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise spora ve sporcuya daima destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin sonuçlarını almak, Ali Topaloğlu gibi şampiyonların yetişmesi bizleri gururlandırıyor. Ali bizim spordaki gülen yüzümüz. Özel yetenekli sporcumuz Ali Topaloğlu’nun almış olduğu başarılar bize gurur verirken, diğer gençlerimize de her türlü engeline rağmen örnek oluyor. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. 29 Mart 07 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyatları'nda özel sporcumuz Ali’ye başarılar diliyorum” diye konuştu.

