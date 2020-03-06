İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit

İlkadım Belediyesi tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Büyük Cami’de "Şehitlere Saygı Mevlidi Şerif Programı" yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler için Büyük Cami’de Şehitlere Saygı Mevlidi Şerif Programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen Mevlidi Şerif programına çok sayıda vatandaş katılırken namaz sonrası vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Cuma namazı öncesi din görevlileri tarafından okunan Mevlidi Şerif sonrası İdlib şehitleri ve tüm şehitler için hep bir ağızdan dualar edilirken program sonrası açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Cenabı Allah bir daha böyle acıları vatanımıza, milletimize, ordumuza yaşatmasın inşallah. Türk halkında ateş düştüğü yeri yakmaz, biz bin yıllardır sevinçlerimizi olduğu gibi acılarımızı da paylaştık ve bu acı hepimizi yaktı. Ama dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek dünyaya bu toprakların bölünemeyeceğini göstermeyi sürdürüyoruz. Kısa bir zaman önce yüreğimizi dağlayan kahraman şehitlerimizi dualar ile anmak ve saygımızı dile getirmek için halkımızla birlikte Şehitlere Saygı Mevlidi Şerif Programı gerçekleştirdik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

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