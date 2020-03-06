Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi U.İ.'nin ikametinde yaptıkları aramada 112 adet ecstasy hap, 1,37 gram ecstasy hap tozu ve 7,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına amlınan U.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.İ., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.İ. bu cezasından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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