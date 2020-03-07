Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, kadınların sosyal yaşamda ve iş hayatında aktif olmasıyla sorumluluklarının da arttığını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü’nün kadın işçilerin kendi hak ve eşitliklerini savunmak için gösterdikleri mücadeleyi simgeleyen önemli bir gün olduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “İnsani ve hukuki hakların cinsiyetinin olmadığı bir gerçektir. Kadının toplumdaki yeri gün geçtikçe olması gerektiği yere yaklaşmaktadır" dedi.

Son yıllarda kadınların çalışma hayatında daha çok aktif rol alması ve toplumda eşit haklardan daha çok yararlanmaya başlamasıyla bu anlamlı günün amacına daha çok yaklaşmaya başladığını söyleyen Psikolog Enise Öziç, kadınların sosyal yaşamda ve iş yaşamında aktif olmasıyla sorumluluklarının da arttığını vurguladı. Psikolog Enise Öziç, kadının toplumsal anlamda oynadığı farklı rollerin nasıl algılanması gerektiği konusunda şu bilgileri aktardı:

“Kadın, bir birey olmasının dışında hem iş kadını hem de eş rolündedir. Eğer çocuğu varsa buna anne sıfatı da eklenir. Kadının tüm bu sorumluluklarının çevresindeki kişiler tarafından olabildiği kadar paylaşılması, haklarının eşitlik çerçevesinde sağlanması, enerjisini çok daha güçlü kullanmasına yardımcı olacaktır. Böylece iş kadını yönü güçlenirken anne yönünün de daha sağlıklı ve güven verici bir zemine oturması mümkün olacaktır. Tüm bunlar sağlıklı bir bireyde vücut bulabilmektedir. Sağlıklı birey, topluma faydalı nesiller yetiştirebilir ve başarılı işlere imza atabilir."

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç açıklamasını, “Sonuç olarak toplum bir bütündür. Kadın ve erkeğin oluşturduğu ve her ikisinin de sağlıklı koşullarda bir arada olmasıyla toplumsal gücün artacağı bir gerçektir. Tüm insanların eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasını dilerim” sözleriyle sonlandırdı.

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