Baba ve çocukları çini sanatı buluşturdu



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da bir ilkokulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler babaları ile çini sanatı yaptı.

Canik ilçesindeki Canik Demirci İlkokulu´nda başlatılan 'Ailem Benim İçin Öğreniyor' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve babaları bir araya geldi. Gün içerisinde çocukları ile vakit geçiremeyen ve onlara zaman ayıramayan babaları ile çocukları etkinlikte tabaklara Türk motifleri uygulayarak Çini sanatını uyguladı. Etkinliğe 25 baba ve çocuğu katıldı. Etkinlikte şehitler anısına çini sanatı ile Türk Bayrağı oluşturuldu.

Babaların çocukları ile kalite vakit geçirebilmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyleyen ana sınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, "Biz bu etkinlikte gün içerisinde çocuklarına vakit ayıramayan babaların çocukları ile kaliteli vakit geçirip, çocuklarına zaman ayırabilmelerini sağlamak istedik" diye konuştu.

Usta öğretici Handan Öztürk de "Hepimizin bildiği gibi sanat evrenseldir ama bizim meselemiz kendi kültürümüzden ve değerlerinizden ne kadarını çocuklarımıza aktarabiliyoruz? Geleneklere sahip çıkmak, kişilikli toplum olmanın en önemli göstergesidir. Çini sanatı dediğimizde sadece bir resmi renklendirmekten öte o felsefeyi bilmek, ruhu anlamak, bu sanatı uygularken çocuklarımızda tarihi yaşattırmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-03-07 11:48:45



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