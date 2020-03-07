Atakum'da gençler geleceği hayal ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum'da gençler geleceği hayal ediyor

İHA

Atakum Belediyesi'nin ana destekçisi olduğu "Girişimci Parkı" başladı.

Atakum'da gençler geleceği hayal ediyor

Atakum Belediyesi'nin ana destekçisi olduğu "Girişimci Parkı" başladı.
Geleceklerini hayal edecek gençler, 48 saat boyunca Büyükşehir Sanat Merkezi'nden hiç ayrılmadan, zamanla ve birbirleriyle yarışarak girişimcilik projelerini yazıp önemli deneyimler kazanacak.
Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Meclisi'nin ana partnerliğini üstlendiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun İş Kadınları Derneği, Uluslararası İnovasyon Derneği, OMÜ'de faaliyet gösteren Pazarlama Topluluğu, Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu'nun da stratejik partneri olduğu "Girişimci Parkı" 68 Mart tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Gençler iş fikri geliştiriyor
İlk turunda 200 katılımcının yer aldığı etkinlikte gençler, fikir sunumlarının ardından OMÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Doç. Dr. Kemal Yıldız'dan oluşan jürinin ön değerlendirmesinden geçti. Değerlendirmelerin ardından geriye kalan 50 genç ise Prof. Dr. Kürşat Demiryürek'ten "İş Modeli Kanvası", Aslı Moral Ergin'den ''Tasarım Odaklı Düşünme'', Doç. Dr. Yetkin Bulut'tan "Dijital Pazarlama", Özgür Deveci'den ise "Yatırımcıya Sunum" başlıklarında eğitimler alacaklar. Eğitimlerin yanı sıra mentorlar ile de birebir çalışacak olan gençler, yoğun program içerisinde motivasyon oyunları oynayıp film de izleyerek projelerine katkı sağlayacak. Eğitimden elde edilen bilgilerle 48 saat boyunca Büyükşehir Sanat Merkezi'nde kalarak en iyi projeyi yazmak için yarışacak katılımcılar; teknoloji, inovasyon, girişimcilik temalı yazılacak iş fikri temelli projelerde zamanla da yarışarak etkili strateji geliştirme, zamanı doğru kullanma ve takım çalışmasıyla başarıyı sağlama konularında da önemli deneyimler elde edecek.

Final heyecanı
Projelerin yazımının ardından katılımcılar OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Çetin, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Çalış Boyacı, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral, SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu'nun yer aldığı ana jüriye proje sunumlarını gerçekleştirecek. Projelerin değerlendirmesi esnasında da Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Öksüz, "Girişimcilikte Dijital Pazarlama" ve Atakum Gençlik Meclisi Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Enes Yiğit de "Z Kuşağında Girişimci Adayı Olmak" başlıklı sunumlarını yapacak. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise yarışma sonuçları açıklanacak ve ödül töreni gerçekleşecek. Dereceye giren takıma bin TL para ödülünün yanı sıra yapılacak çekilişlerle de katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkinci elde baş döndüren artış Galericiler: “Arabalar kanatlanmış”
YEREL HABERLER İkinci elde baş döndüren artış Galericiler: “Arabalar ...
Samsunspor Yönetimi Büyükşehir'de
YEREL HABERLER Samsunspor Yönetimi Büyükşehir'de
Baba ve çocukları çini sanatı buluşturdu
YEREL HABERLER Baba ve çocukları çini sanatı buluşturdu
İkinci baharlarında obezite ameliyatı oldular Samsunlu çift obezite ameliyatıyla 25 yıl gençleşti
YEREL HABERLER İkinci baharlarında obezite ameliyatı ...
Günümüz kadınının sorumlulukları arttı
YEREL HABERLER Günümüz kadınının sorumlulukları arttı
İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve galvanizden elektrik üretti
YEREL HABERLER İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve ...
Samsun'un tek kadın servis şoförü öğrencilerin gözdesi Atalı: "Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak varım demenin gururunu yaşıyorum”
YEREL HABERLER Samsun'un tek kadın servis şoförü öğrencilerin ...
Samsun’da huzur güven uygulamasında 121 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da huzur güven uygulamasında 121 aranan şahıs ...
Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahısların evinde yangın
Samsun'da bir kadını taciz, bir kadını da darbeden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kadını taciz, bir kadını da darbeden ...
Vali Kaymak’tan İdlib gazisi ve şehit ailesine moral
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan İdlib gazisi ve şehit ailesine moral
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 8 aylık hamile Iraklı kadına saldıran ...
Rektör Bilgiç’ten kadın çalışanlara karanfil
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç’ten kadın çalışanlara karanfil
Havza şehitler için yürüdü Şehitlere Saygı Yürüyüşü ve Mitingi
YEREL HABERLER Havza şehitler için yürüdü Şehitlere Saygı Yürüyüşü ...
Gümüşyapraklılar problemlerini Başkan Kılıç’a iletti
YEREL HABERLER Gümüşyapraklılar problemlerini Başkan Kılıç’a iletti
İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesinden şehitler için mevlit
Samsun'da kuşlar için rengarenk yuvalar
YEREL HABERLER Samsun'da kuşlar için rengarenk yuvalar
Canikli şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Canikli şampiyon olimpiyatlara hazırlanıyor
40 yaş üstü vatandaşlar: "Bizi de cepheye çağırın"
YEREL HABERLER 40 yaş üstü vatandaşlar: "Bizi de cepheye çağırın"
Çiftçiye 17 milyon lira destek ödemesi 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Çiftçiye 17 milyon lira destek ödemesi 2019 Yılı Yem ...
Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı iş sahibi yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir İstihdam ve Kariyer Merkezi 253 vatandaşı ...
Kadir Gürkan'ın acı günü
YEREL HABERLER Kadir Gürkan'ın acı günü
Öğrencilerden anlamlı davranış
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı davranış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X