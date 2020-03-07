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8 kadın sporcudan Dünya Kadınlar Günü zirvesi

İHA

Samsun dağcılık Kulübü (SAMDAK) üyesi 8 kadın sporcu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Batı Toroslar'ın en yüksek noktası olan Kızlar Sivrisi (3086 m.)Dağı'na zirve faaliyeti gerçekleştirmek için yola çıktı.

8 kadın sporcudan Dünya Kadınlar Günü zirvesi

Samsun dağcılık Kulübü (SAMDAK) üyesi 8 kadın sporcu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Batı Toroslar’ın en yüksek noktası olan Kızlar Sivrisi (3086 m.)Dağı’na zirve faaliyeti gerçekleştirmek için yola çıktı.
Samsun Dağcılık Kulübü Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için bu sabah saat 05.30’da Samsun’dan ayrılan 8 kadın sporcu, Akdeniz Bölgesi Antalya ili sınırları içerisinde yer alan 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı’na zirve faaliyeti gerçekleştirmek için yola çıktılar.
Samsun Dağcılık Kulübü Başkanı Faruk Karaduman yaptığı açıklamada, “Kulübümüzden 8 kadın dağcımız bugün Samsun’dan sabah saat 05.30’da yola çıktılar. 8 Mart Pazar günü Kızlar Sivrisi Zirve faaliyetini gerçekleştirmiş olacaklar. Tırmanışları daha anlamlı hale getirmek için her defasında farklı konulara dikkat çekmek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Şuna kani olmak lazımdır ki; dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.’ Kulübüm adına bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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