Demirtaş: “Kötü mali tabloyu geride bıraktık” İlkadım Belediyesinde müdürler toplantısı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geçen bir yıllık süreçte tüm çalışanlarımızın ve halkımızın özverisiyle, belediyemizin içerisinde bulunduğu kötü mali tabloyu geride bıraktık” dedi.

Başkan Necattin Demirtaş, ‘2020 Mart Ayı Müdürler Toplantısı’nı İlkadım Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi. Başkan Demirtaş, 2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen 1 yıllık sürecin değerlendirildiği toplantıda birimler arası ve vatandaşla olan iletişimin güçlendirilmesi talimatını verdi.

Tüm birim müdürlerinden yapılan hizmetler ve hazırlanan projelerle ilgili ayrı ayrı bilgi alarak istişarede bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geçen bir yıllık süreçte tüm çalışanlarımızın ve halkımızın özverisi ile belediyemizin içerisinde bulunduğu kötü mali tabloyu geride bıraktık. Özel sektöre olan borcun çok büyük bir kısmını kısa zamanda kapatarak projelerimizi planlayacak bir aşamaya geldik. Belediyemiz birim müdürleri ve tüm çalışanlarından bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de her zaman hizmetlerimizi bir adım öteye taşıyacak özveriyi bekliyorum. Disiplinli ve planlı bir çalışma süreci ile halkımızdan aldığımız desteği başarıya dönüştüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

İstişare toplantısına İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık, Ramazan Bayraktar, Cemal Kulein ve Tanju Tombuloğlu ile tüm birim müdürleri eksiksiz katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.