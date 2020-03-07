‘Kartopu’yu bulanı ödüllendirecek

Samsun’da kaybolan köpeğini afişler asarak sokak sokak arayan kadın, 10 yıldır baktığı köpeğini bulana 500 TL ödül vereceğini duyurdu.

Samsun’da emekli sağlık personeli Sünkar Güneş’in Kartopu isimli köpeği 3 hafta önce kayboldu. Güneş, 17 Şubat'tan itibaren bir daha görmediği köpeği eve dönmeyince çareyi afişler asarak köpeğini aramakta buldu. 10 yıldır baktığı terrier cinsi olan Kartopu’nun bulunması için 500 TL ödül koyan Güneş, evladını kaybetmiş kadar üzüldüğünü belirtti.

Kartopu'yu çok özlediğini söyleyerek vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Sünkar Güneş, “Köpeğim 3 haftadır kayıp. Onu çok özledim. İnşallah duyarlı insanlar bulup bana haber verecek diye hep umutluyum. 3 haftadır ne yediğimi biliyorum ne tat alabiliyorum. Onu bulmalarını istiyorum. 500 lira da ödül koydum. O benim oğlum, evladım gibiydi. 10 yıldır benimleydi. Benimle yatıp kalkıyordu. Bulmak için sokak sokak afiş yapıştırıyorum. Bir kısmını sökmüşler ama tekrar yapıştıracağım. Aramaya devam ediyorum. İsmine duyarlıdır ve çağırınca gelir. Bulan kişi afişteki numaradan bana ulaşabilir” dedi.

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