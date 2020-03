Silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi

Samsun'da sokak ortasında “bakışma” meselesi yüzünden bir kişiyi silahla yaralayan ve olay sırasında kendi arkadaşını da kazara vuran şahıs ile yaralı arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı ile Unkapanı Caddesi'nin kesiştiği yerde dün saat 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SASKİ'de çalıştığı öğrenilen O.K. (31) sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, O.K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Bacağından vurulan O.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı O.K., kendisini vuranı tanımadığını belirterek yolda yürürken silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.A.'yı (26) olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Görgü şahitleri polise verdikleri bilgide olayın bakışma meselesi yüzünden meydana geldiğini, olay yerinde bir kişinin de seken kurşunla bacağından kazara yaralandığını ve kaçarak olay yerinden uzaklaştığını ileri sürdü.

Olayda kendi arkadaşı B.A.'nın kazara ayağından vurarak yaraladığı S.Ü. (30) olay yerinden kaçtıktan sonra dün akşam saat 22.00 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan S.Ü. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan B.A. ve S.Ü. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

